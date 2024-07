¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este miércoles 24 de julio de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, siempre es bueno contar lo que te ocurre a alguien, te sentirás mejor. Sientes la necesidad de que tu pareja te apoye en los gastos. Recuperas un dinero. Decreta lo bueno en tu vida. Ayúdate espiritualmente, decreta frases positivas, ten fe. Trabaja para ti y esfuérzate más. Cobras un dinero que te deben, adminístralo bien.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, descubrirás una traición de alguien en el trabajo. Una amistad se aleja de ti por diferencias. Detestas que te mientan, alguien cercano lo hará. Cuidado con quién haces negocios, no te conviene una sociedad. Tienes amplia capacidad de hacer las cosas y esto será tu mayor virtud que te llevará al éxito.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, siempre hay una mano amiga que te ayudará en los momentos más difíciles. Alguien intervendrá en un problema familiar, algunas opiniones son necesarias para poder ver la solución del conflicto. Un proyecto que tenías se cae, no te sientas mal y sigue adelante, nuevas oportunidades aparecerán.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, buscas hacer cosas nuevas, prepárate para un cambio en la vida. Cuidado alguien quiere manchar tu honor y tu persona. Celebras algo que te viene. Cuídate de la presión. La suerte llega a tus manos, una gran noticia sobre el trabajo. Cuidado con celos excesivos, ya que causa molestias a la pareja.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, la creatividad es algo que te mueve y te inspira para seguir adelante, aférrate a esa idea y a sobresalir ante los demás, haz las cosas lo mejor que puedas. Siéntate a conversar con tu pareja, hay cosas que no están claras. Piensas demasiado, la mente no deja de funcionar y no estás solucionando nada. Relájate y organízate mejor.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no hay que ser extravagante para llamar la atención, lo simple es lo que vale y lo que te diferencia de las demás personas. Hoy recibes una noticia. Pagas un dinero que debes y pides nuevamente un préstamo, piensa bien en que invertirlo. Tu pareja te ayuda a hacer ejercicio. Celebras una fecha importante. Nuevo ciclo que comienza, cargado de energías positivas.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estarás con ánimos de hacer cosas nuevas, sigue con esa energía para que logres lo que deseas. Piensa en positivo y así se llegará la oportunidad que tanto estás esperando. Tendrás la dicha de lograr tu sueño. Piensas muchas cosas, quieres hacer todo, organízate y no temas en arriesgar. Dejarás algo sin culminar. Vences una guerra en tu relación. Visitas amistades.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, aprende a canalizar tus emociones, las personas no tienen la culpa de que te sientas mal. Algo renace en tu corazón, una nueva ilusión le da brillo a tu vida. Pasas por un momento de crisis. Debes hacerte un baño energético con ruda, has estado tenso y bloqueado y debes buscar un apoyo espiritual. Visitarás una amistad.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, llego el momento de dar por terminado esa relación tormentosa para dar paso a la tranquilidad y paz. Compartir con la familia para ti es lo más importante, este día será excelente para cargarte de esa energía familiar que te nutre. Una noticia alegrará tu día, prepárate para recibirla. Estarás muy sensible. Todo lo que des se te multiplicará.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, encuentra un momento del día. Tratarás de conversar con alguien sobre un proyecto. Preocupación por un familiar. No te ates a cosas que no te hacen bien. Una persona del pasado te buscará. Cuida tu salud y la de los tuyos. Sentirás la necesidad de estar acompañado, elige bien con quién y que sea duradera la relación.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, avanzarás más rápido de lo que imaginas, solo debes de confiar en ti y en tu potencial. Descubrirás la forma de salir de problemas que te perturban. Debes aprender a soltar, a dejar atrás todo aquello que te hace daño. Estás a la espera de una respuesta para un trabajo, tranquilo y guarda calma, todo será a tu favor.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no pretendas que las personas te sigan en tu camino, cada quien tiene su propio destino. Se avecinan grandes cambios a tu vida, estás preparado, todo pasa por algo y es parte de tu aprendizaje. Se resuelve algo que no salía. Ten fe. Todo te saldrá bien, ten fe. No te olvides de quién te ha ayudado, debes ser recíproco y agradecido.