¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 28 de setiembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, eres el hacedor de tu destino y de ti depende que tu realidad sea lo que realmente deseas. Será una buena idea si tomas la decisión de restringirte un poco tu vida social y buscar el calor del núcleo familiar. Muchos se acercan a ti para aportar ideas, debes escoger con claridad, escuchar lo que realmente dicta tu corazón.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es momento de esforzarte más que nunca por lo que quieres y no dejarte distraer de tus objetivos. En tus manos está la semilla para sembrar el futuro que realmente deseas y mereces. Es tiempo de luchar para mantenerte sano y alejarte de situación que te coloque en riesgo o atenten contra ti.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tu escala de valores cambiará, aclararás ideas y, gracias a ello, tomarás decisiones acertadas. Tomarte un tiempo para descansar, es necesario. Tu constante inconformismo puede apagar el romanticismo y la pasión entre tu y esa persona especial. Cuida tu garganta. Es necesario que trabajes en tus debilidades, pero mientras tanto, resguárdate.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, sabes quién eres y de lo que eres capaz de dar a los demás, saca de tu interior la luz que alumbra el camino, esa luz que brilla con intensidad que contiene toda tu magia. Atento con las señales que vienen de tus guías y protectores, escucha tu intuición. Empodérate ante las acciones que quieras realizar que te llevarán a un camino evolutivo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tu energía de prosperidad estará atrayendo todo lo que requieras para estar en óptimas condiciones. Sentirás una fuerte tendencia a reflexionar sobre la vida y la muerte, estarás susceptible a las cosas del espíritu y asumirás el manejo de tu vida con más responsabilidad. Mantén cada cosa en su lugar, no actúes con impulsividad.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, renace con más fuerza, más poder y más alegría, conquista todo lo que te propongas en armonía. Estás a punto de iniciar el camino a un nuevo ciclo, de la mano de tus guías y estarás protegido. En tus manos está el poder de mover las piezas a tu favor, no te arriesgues; tú conoces tus límites. La oportunidad está dada en liderazgo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no huyas ni te escondas porque no encuentras otra salida, afronta los problemas y resuélvelos. Saca lo mejor de ti y déjalo brillar. La prosperidad de esta semana es para aquellos que verdaderamente necesitan triunfo, trabajo, proyectos y oportunidades. No debería detenerse en lo negativo. Luchar por lo que se merece.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, esta es una semana muy bonita para atraer lo mejor del universo en amistades, tomar decisiones y preparar viajes. Su reputación se fortalecerá, desempeñará un papel destacado y se sentirá inspirada para obtener mayor visibilidad en su campo profesional. Verá que obtendrá ese sí en negocios y noticias familiares. Ese dinero que tanto esperas llegará.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, en relación con los negocios de verdad, proyectos, viajes, descanso y vacaciones, todo irá muy bien. Las buenas posibilidades se darán esta semana, pues la Luna le permitirá estar en un nivel de vibración muy bueno, lo que a su vez traerá prosperidad económica. Esta semana será abundante. Esta semana también estará activa en el amor.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, atraerá fortuna y negocios, y le irá muy bien viajando, conociendo el mundo y tomando decisiones importantes a nivel personal y familiar. Se quedó en las cosas negativas y es momento de salir de esas situaciones tóxicas que no convienen en amores y negocios. La buscarán afectivamente y le dirán muchas cosas bonitas.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, colaborará en proyectos muy interesantes. En sus relaciones, buscará independencia y se sentirá motivada para expresar su opinión sin preocuparse por la percepción de los demás. Confiar en que la vida la guiará por el camino correcto. Dejar atrás los enojos y los resentimientos será la clave para su felicidad. No debería intentar forzar nada.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, experimentará una mayor libertad en su trabajo y estará receptiva a las innovaciones sugeridas por sus colaboradores o a usar herramientas más eficaces. Su vida social estará en plena efervescencia. Preferirá distanciarse de personas que le causen molestias, permitiendo solo el acceso a su círculo íntimo a aquellos que lo merezcan.