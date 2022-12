Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 3 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de diciembre de 2022

Aries, estás pensando mucho en el pasado y en lo que te hubiese gustado tener. No pierdas tu tiempo en aquello que no pudiste lograr y preocúpate por prepararte para lo que se ha de venir. Estarás con un poco de cansancio o falta de sueño. Practica la meditación. Debes seguir avanzando. Tristeza por alguien que no está.

Horóscopo hoy Tauro 3 de diciembre de 2022

Tauro, no dejes de pagar tus cuentas, ponte al día en tus deudas para que comiences el próximo año con buen pie. Un compañero de trabajo te trae una alegría. Vas a ser una persona útil, por eso debes prepararte. Algo de suerte llega a tus manos. Alguien te reclama algo a nivel de herencia, pon en orden tus cosas. Cuidado con el estómago.

Horóscopo hoy Géminis 3 de diciembre de 2022

Géminis, lo negativo en tu vida ya está pasando. El dolor ha dejado secuelas y ha hecho cambios en el ámbito económico, pero también te ha dejado una gran enseñanza. Malos comentarios que te traerán problemas, mucho cuidado. No descuides el negocio por otro que no te da ganancias. Te haces un examen médico. Te enteras de algo que estaba oculto.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de diciembre de 2022

Cáncer, buenas energías a la hora de comprometerte con tu ser interior y con los demás. Propuesta para un plan de negocios. Celebraciones y alegrías con personas especiales durante estos días. Siempre habrá un motivo para alegrarse. Te encuentras muy sensible debes aprender a canalizar todas esas emociones. Añoras unas vacaciones normales y tranquilas.

Horóscopo hoy Leo 3 de diciembre de 2022

Leo, cuidado con lo que vayas a decir delante de un grupo de personas. El tiempo ha pasado muy rápido y sientes que hay muchas cosas que te falto hacer, es tiempo de retomar tu vida y lograr todo aquello que un día deseaste. Actúa bien en una relación de amistad, poniendo todo en claro para que no haya confusiones.

Horóscopo hoy Virgo 3 de diciembre de 2022

Virgo, deberás tomar decisiones rápidamente, no te lamentes después de lo que pase si no lo haces a tiempo. El pesimismo y mal humor debes tratar de cambiarlo a acciones positivas. Evita las discusiones y deja que todo fluya. Vivirás una pasión desbordada por alguien especial. Resuelves asunto importante de trabajo o algo pendiente. Cuida tu garganta.

Horóscopo hoy Libra 3 de diciembre de 2022

Libra, no dejes que el tiempo siga transcurriendo sin culminar todo aquello que estaba pendiente. Sorpresas en tu trabajo con un dinero extra. Nuevas ilusiones y viaje de ida y vuelta con alguien que te gusta. Cambias progresivamente tu forma de pensar o de ver algunas cosas. Escuchas una música que llama tu atención, disfruta de este momento especial.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de diciembre de 2022

Escorpio, es momento de ahorrar, vienen tiempos difíciles. Hoy te invitan a una celebración entre amigos. Disfruta de salidas y disfrute en familia. Estás pasando muchas dificultades, calma. Decepción por alguien que no te cumple. Debes tener disciplina para encarar los retos venideros. Hecho curioso con una llamada. Debes guardar dinero por fecha importante.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de diciembre de 2022

Sagitario, te alejas de personas que solamente se han acercado a ti para lograr objetivos personales, es hora de que pienses en ti y en tu bienestar. Una situación difícil preocupa, no encuentras la salida y sentirás que te ahogas, busca ayuda si lo crees conveniente y pronto pasará. Recuerda que después de la noche llega el día y éste resplandecerá en tu vida para bien.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de diciembre de 2022

Capricornio, problemas en la casa por falta de orden. Esperas a tus hijos con alegría, en estas fechas lo más grande es la familia unida. Verás el cambio de tu pareja después de que éste asuma una nueva responsabilidad. La vida te juega un poco en contra, deja que las cosas fluyan, llegas a vencer los obstáculos. A pesar de las caídas, deberás seguir luchando.

Horóscopo hoy Acuario 3 de diciembre de 2022

Acuario, conversaciones importantes con una persona que te propone hacer un negocio rápido en estas fiestas. Un ambiente aburrido que quieres cambiar o dinamizar en el trabajo. Cuidado con las cuerdas vocales. Necesitas unirte más con tu pareja, apóyense. Encuentro con la familia, disfruta de momentos inolvidables. Te asocias con alguien.

Horóscopo hoy Piscis 3 de diciembre de 2022

Piscis, importante decisión que deberás tomar, dejar atrás todo aquello que está impidiendo seguir adelante, o seguir atado a las ideas erróneas del pasado. Eres importante para ellos, valora todo esto haciendo cambios positivos importantes a tu vida. Un familiar te buscará para aclarar un tema. Te sientes muy desganado, debes animarte y no perder la fuerza.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

