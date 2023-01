Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino, revisando el Horóscopo de hoy, sábado 31 de diciembre del 2022, según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de diciembre de 2022

Aries, Destruyes viejos lazos afectivos con relaciones que no valían la pena. El aprendizaje valió la pena, ahora das pasos firmes y sólidos. Tu familia te pide que no grites, puedes controlarte, ya que ellos no tienen la culpa de que tus cosas no te salgan como quieres. Busca tu propia felicidad, has ayudado a muchas personas y ahora te toca a ti.

Horóscopo hoy Tauro 31 de diciembre de 2022

Tauro, sentirás que estás en proceso de evolución. Alguien cercano que necesita de tu apoyo, dale tu mano como siempre has sabido hacerlo sin que esto te perjudique. Cumplirás un sueño y la dicha está cerca de ti. Lucha por lo que quieres y ten fe. Amistades que necesitan de ti, te harán cambiar tus planes de esta noche.

Horóscopo hoy Géminis 31 de diciembre de 2022

Géminis, pensar en las personas que ya no están a tu lado es algo que te pone triste, eleva hoy una oración para todas las personas que recuerdas con amor. Nuevos acontecimientos en tu vida. Aclaras algo con una persona cercana. Experimentarás equilibrio emocional. Compartirás momentos agradables con un ser querido.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de diciembre de 2022

Cáncer, evalúa las causas y consecuencias de tu situación actual de pareja, profundiza en sus aspiraciones. El amor está vivo, sientes ese deseo inmenso de demostrar lo que sientes. Da amor a quien te haga feliz. Revisarás cuánto dinero tienes y haces una inversión. Te dan las herramientas para tu prosperidad, no las rechaces.

Horóscopo hoy Leo 31 de diciembre de 2022

Leo, todo pasa por algo y es momento de arriesgar con la experiencia adquirida, no temas, todo estará bien. Tus seres queridos te necesitan, intégrate a ellos y no temas. No puedes estar dedicando tu vida a una persona que no aporta. Plantéate un proyecto de vida. Comenzarás por fin estudios, debes prepararte. Te haces un examen médico.

Horóscopo hoy Virgo 31 de diciembre de 2022

Virgo, inicias un nuevo proyecto en miras a logros futuros. Esperan por ti en un nuevo trabajo. Ocúpate más de tus necesidades emocionales. Solucionas un problema con un hijo, serás comprensivo. No juzgues sin razón. Nuevo año cargado de grandes expectativas en lo económico, planifícate bien. Dinero que llega a tus manos, adminístrate.

Horóscopo hoy Libra 31 de diciembre de 2022

Libra, cuidado con los errores que cometas, deberás aprender a reconocer, cuando te equivoques, alguien puede que se queje por tu imprudencia. Enfrentarás a un grupo de personas. Caminos abiertos en lo laboral. Estarás con mucha angustia, relájate y disfruta del momento. Trata de no molestar con tus comentarios directos.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de diciembre de 2022

Escorpio, en la salud sentirás dolor en la espalda o de cintura. Utilizas estrategias de seducción con alguien que te gusta. Recuerda que el amor lo cambia todo, acepta estos cambios. Tendrás un malentendido con alguien por causa de dinero. Falta de pago que te genera conflictos. En la parte laboral tendrás una reunión con tu equipo de trabajo.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de diciembre de 2022

Sagitario, hoy recibirás muchas sorpresas, los pequeños detalles son los que más valen. Realízate baños espirituales con plantas como la ruda y el romero, te favorecerán en el trabajo y dinero. Recuerda que todo inicio es difícil, pero tu creatividad y optimismo harán que salgas adelante. Deberás iniciar una rutina de ejercicios y organizar tu dieta desde ya.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de diciembre de 2022

Capricornio, debes verificar las cosas que te dicen de palabra, mejor lo que está por escrito. Disgusto con familiar por palabras hirientes. Meditas sobre tu vida y te das cuenta que este tiempo es el despertar de la conciencia, nueva era para grandes cambios. Apoyo en algo que quieres hacer relacionado con un concurso, rifa o competencia.

Horóscopo hoy Acuario 31 de diciembre de 2022

Acuario, hablarás con una persona que te ofreció algo de apoyo respecto a salud o economía. Preocupación por un hermano. Reunión con la familia para hablar de posibles decisiones que cambiarán una situación. Cuidado con las emociones negativas. Tienes pensado una mudanza para estos días. Te vas a mudar a comienzos de año.

Horóscopo hoy Piscis 31 de diciembre de 2022

Piscis, decisiones en las que debes saber bien qué es lo que haces, deberás pensar en tu propio bien y en ser leal a ti mismo. Te llegan invitaciones que no debes rechazar, pero cuídate más que nunca. Te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna actividad que te relajes y distraigas. Revisión de documentos, conversación con persona de poder.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

Horóscopo del dinero del 26 de diciembre al 1 de enero con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO