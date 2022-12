Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 5 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de diciembre de 2022

Aries, debes hacer arreglos a tu oficina. Tienes muchas facultades para poder alcanzar tus objetivos en este día. Tu buen gusto se hará evidente hoy. Aprovecha y ve en busca de nuevas experiencias tanto en lo profesional como en lo personal. Si eres muy franco, podrías ser también muy ofensivo. Controla la exageración. Alimenta pensamientos de felicidad.

Horóscopo hoy Tauro 5 de diciembre de 2022

Tauro, el dinero puede estar, pero aun así no es lo que necesitas. Pones en orden tus estudios. Concentra tus energías en todo lo que te ayude a progresar en eso que estás realizando en estos momentos. Analiza antes de opinar. Sé consciente de lo que hay a tu alcance para crear lo que deseas. Decir la verdad será buen ejemplo para los jóvenes.

Horóscopo hoy Géminis 5 de diciembre de 2022

Géminis, analiza bien todas las alternativas que tienes para poder incrementar tu competitividad y tus alcances en lo laboral. La atención se concentra hoy en el hogar. No te salgas de lo ya estipulado por ti. La paciencia es la clave para que todo lo logres hoy. Tienes la capacidad de hacer realidad tus sueños.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de diciembre de 2022

Cáncer, hay cosas que deben ser esclarecidas, si te aíslas de las personas que te pueden ayudar, puedes caer preso de muchas emociones negativas. No agotes tus energías. Mantén tu vida en balance. Refleja tu fuerza interior. Haz caso omiso a las opiniones negativas de otros. Supera complejos. Aprende a perder con una sonrisa y comenzarás a ganar.

Horóscopo hoy Leo 5 de diciembre de 2022

Leo, no te distraigas cuando tengas algo que hacer, solo es cuestión de que te enfoques y lo hagas. Si algo no está saliendo bien, ejerce cambios. La tristeza es solo temporal no te centres mucho en ella. Comparte tus vivencias. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Sal de eso que tú sientes que te limita y aguanta.

Horóscopo hoy Virgo 5 de diciembre de 2022

Virgo, establece mejores medios de comunicación para lograr que reine la paz y el amor en tu hogar. No te desgastes tratando de competir con los demás. Olvide problemas personales y lucha por la perfección en el trabajo. Reunirte con personas que compartan intereses será beneficioso. El tacto y el buen trato resultan más útiles, es tu cualidad.

Horóscopo hoy Libra 5 de diciembre de 2022

Libra, te costará tomar una decisión con respecto al trabajo. Solo analiza todas las alternativas que tienes enfrente. No te pongas al nivel de las personas que sólo buscan sacarte de tu centro. Satúrate de optimismo ya que es la mejor medicina. Se te daña un vehículo, deberás resolver ese tema. Trata de no crear dependencias.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de diciembre de 2022

Escorpio, tu exceso de energías y tus buenas intenciones de ayudar a otros serán reconocidos y apreciados, pero procura no excederte. Sigue tu instinto en vez de pedir consejo a los demás, déjate llevar. Siéntete provocativo, aventurero y decidido más que nunca. Se abren nuevos caminos.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de diciembre de 2022

Sagitario, evita los problemas en el trabajo, solo conseguirás alterarte y el perjudicado serás tú. Resolverás con madurez varios inconvenientes causados por la imprudencia ajena. Aprovecha toda oportunidad que tengas para cortar lazos que te apresan. Dolor de cabeza que te preocupa, solo es estrés. No le des importancia a quien lo merece, date más valor.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de diciembre de 2022

Capricornio, problemas en el hogar, necesitas dedicarte tiempo para resolverlos, recuerda en la unión esta la fuerza. Nadie mejor que tú para conocer tus necesidades y deseos. Se justo con las personas que tienes a tu lado, podrías perderlas. Cuida la crudeza con la que expresas lo que piensas y sientes. Los seres humanos debemos aprender a elegir.

Horóscopo hoy Acuario 5 de diciembre de 2022

Acuario, tómate tu tiempo. Evalúa las consecuencias que puedas ocasionar a tu entorno. Tendrás muchas conquistas que te harán sentir mejor que nunca y con la autoestima por los cielos. Vívelo a pleno, pero ten cuidado con excesos. Documentos que debes poner al día. Alguien del pasado regresará y quizás no estés preparado para ese encuentro.

Horóscopo hoy Piscis 5 de diciembre de 2022

Piscis, te sientes en el aire por cosas que no puedes concretar, se firme y ten paciencia. No esperes recibir lo mismo que entregas, te desilusionarás. Apertura de caminos en lo laboral. Se avecinan pequeñas peleas con la pareja, se solucionará. Cuida tu alimentación. Sigue las recomendaciones médicas y no cometas excesos.

