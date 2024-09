¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 5 de setiembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, necesidad de acuerdos, abrazos, conversaciones sentimentales. Surgen nuevas emociones por una persona con que has estado hablado. Pagas una deuda y adquieres una nueva. Se complica momentáneamente una relación. Olvidas los rencores. Logras una sanación, la cura a un padecimiento.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, el dinero está en tus manos, para cerrar un ciclo y abrir otro. Alguien te indica a dónde debes ir y con quién debes hablar. Ayudas a un familiar y se unifican ideas o fuerzas. Llamada de tu pareja, te deja pensando capciosamente. Abres los ojos, hay alguien que quiere hacerte daño. Llamas la atención de una persona entre la multitud. Necesidad de renovación, los primeros pasos para un cambio.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tus sentimientos se aclararán de un momento a otro, una persona sale de tu vida o de tu mente. Operación pendiente o extracción. Una recuperación rápida. Debes ser consecuente con tus planes, no dudes de ti mismo. Nuevas adaptaciones. Oposiciones y luchas que resolver, los tiempos no serán nada fáciles, pero tú puedes lograrlo.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te llaman de una empresa, un currículum por fin es recibido positivamente o se plantean nuevas estrategias. Reajustes y nuevas estrategias. Se acerca a ti una persona de poder con intenciones amorosas. Las demostraciones de afecto ayudan siempre. Una persona se acerca a ti con malas intenciones.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te propondrán algo relacionado con un negocio, analiza bien y sé objetivo. Se abrirán un abanico de oportunidades nuevas para ti, aprovecha esta maravillosa energía. Debe evitar las discusiones relacionadas con los celos de pareja. Confía en ti mismo y déjate llevar. Tu cuerpo te pide quietud, date un tiempo para relajarte y engreírte.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, siente libre de hacer lo que deseas, tienes un gran potencial e inteligencia, sácale el mayor provecho. Hoy será un buen día para la reconciliación. Los espacios serán la clave para fortalecer tu relación. Lo único imposible es aquello que no intentas. Atención con lo que firmas, si no quieres, no lo hagas.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no te limites en una sola idea, expande tu mente y sé creativo. Se avecinan tiempos difíciles que deberás afrontar con inteligencia y serenidad. Aumenta tu creatividad para encender la llama del amor. Cuida tu estómago y aliméntate bien. Recuerda todo aquello aprendido en la infancia, revive esos momentos que algo sacarás de allí para aplicarlo a tu vida actual. Ten cuidado con las traiciones de amigos cercanos.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, una aventura nueva por iniciar en tu vida, una etapa de muchas alegrías. El optimismo es la clave para alcanzar tus éxitos, involucra a tu familia. Debes dirigir tu energía a la realización de un proyecto valioso, préstale una especial atención.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hoy, es el comienzo de algo grande, lleno de creatividad, canaliza bien tu energía. El fin de una fase y el comienzo de otra cosa, es el momento de pasar la página. Conoces a una persona muy positiva que llena tu vida de alegría. Surge una nueva oportunidad amorosa que cambia tu vida. Ten esperanzas que todo mejorará.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, mejores relaciones laborales, todo comienza a mejorar. Evita discusiones dentro de tu trabajo, podrían complicarse las cosas. Preocupación dentro del hogar, hay algo que debes arreglar cuanto antes, no dejes pasar mucho tiempo. Disfrute en grupo con personas muy sonrientes. Hecho curioso con mascota. Un hijo te da alegrías.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, quieres tener ya libertad económica, debes sabes esperar y esforzarte más. Emprenderás algo nuevo, trabajo o negocio, deberás hacer las cosas bien esta vez. Todo comienza a aclararse alrededor tuyo, pero antes tendrás enfrentamientos, mantén la calma. Discusiones por motivos amorosos. Una amistad se aproxima y te llenas de sensaciones dulces.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no te arrepientas de lo que no pudiste hacer, esfuérzate por lo que harás mañana. Comienza una bella amistad. Llego el final en tu relación, dale el tiempo que necesiten para aclarar sus sentimientos. Una reflexión acerca de lo que es el karma, condúcete por el buen camino para que las cosas salgan bien.