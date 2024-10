¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este lunes 7 de octubre 30 de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, investiga nuevas maneras de hacer negocios y producir dinero. El problema laboral en tu trabajo continuará, trata de mantenerte al margen y no te verás involucrado en ninguna situación que te comprometa. Estarás desprovisto de todo cambio económico. Necesitarás más atención de tu pareja que ha estado distraída, indícale lo que sientes.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, día de dudas, no dejes que la inseguridad te haga desconfiar de la persona que amas. Ciertos comentarios que llegarán a los oídos de tu pareja pueden provocar conflictos. La columna vertebral sufrirá consecuencias si no tomas los recaudos aconsejados por tu médico, la paciencia será tu mejor aliado.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, alguien mayor de tu trabajo, con mucha experiencia, te dará una gran enseñanza que te permitirá avanzar hacia tus metas sintiéndote seguro de los pasos que das. Destina, entre tantas obligaciones, a hacer un cálculo más minucioso para que tu presupuesto no siga de largo. Rechaza todo sentimiento negativo que esté a tu alrededor.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la actividad física y los paseos al aire libre serán el mejor remedio para calmar tus nervios pasajeros y así poner en orden tu organismo. La economía estará exenta de cambios inmediatos. Espera un período en el cual los cambios sean excelentes y permanentes. Enfrenta todo contratiempo u obstáculo que se te presente en día de hoy.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tendrás momentos difíciles entre tu pareja y tu familia, deberás mantener el equilibro entre ambos. Ejercicios de estiramientos y respiración te serán muy útiles; todo en positivo te ayuda, otorgándote abundante energía. Para la obtención de algún dinero extra, no descuides la oportunidad. Quizás no tengas otra como esta.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no te decaigas por no estar donde tenías planificado, mantén enfocado tus objetivos. La zona renal estará sensible, tendrás que tomar las debidas medidas terapéuticas, algunas naturales será mejor. Tu mente tesonera será la que pondrá el toque de distinción entre tu trabajo y la relación que habrá en él.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no dejes, te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea. No te sobrecargues alimentándote de forma inadecuada; limita la sal y los condimentos muy fuertes, será beneficioso para tu organismo. Las finanzas en este periodo jugarán un papel muy importante, ya que no estarás en el mejor momento.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo, no pierdas la calma y lograrás poner orden, y avanzar en los asuntos relevantes que te conciernen a ti directamente. Se te aconseja sintetizar los deseos de ser más creativo en todo el tema de tus finanzas para fortalecerlas. Tendrás una sensación de crecimiento personal, aprovéchala.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, la rutina podrá llevarte a un estado de nerviosismo, deberás combatir tu ansiedad permanente; consulta a un especialista. La economía estará exenta de cambios inmediatos. Espera un período en el cual los cambios sean excelente. Tendrás que cambiar algunos planes que tenías por los urgentes que hoy se presentan.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, debes tener una mejor comunicación en tu trabajo para evitar malos entendidos. No debes confiarte en tu trabajo y debes capacitarte mucho más para llegar a tus objetivos. No debes acudir a la fantasía en el aspecto amoroso, que los sentimientos siempre sean claros entre ustedes. Confía en ti mismo y en lo que sabes hacer para llegar mucho más lejos.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te está perjudicando. Si tienes que ocuparte de algún inmueble que quieras comprar, no será el tiempo apropiado para hacerlo, espera. Debes mantenerte alerta en todo momento para evitar que alguien te pueda traicionar en tu ambiente laboral

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, si no actúas con sentido común, tus propios celos o los de tu pareja te generarán complicaciones futuras a corto plazo. Nada mejor ahora que hacer un pequeño balance de tu presupuesto y ver en qué puedes colocar tu dinero con intereses. Te dedicarás a despejar tu mente y librarte de todas aquellas malas energías que han estado a tu alrededor.