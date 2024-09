¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 7 de setiembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, te preparan una comida suculenta. Superas una situación y alejas a personas negativas. Cuidado con lo que comes en la calle. Ten precaución con la ira o cólera, puedes hacer algo indebido si no la controlas. Ten cuidado con caer en situaciones íntimas que terminen en eventos desagradables con amistades. Estarás delicado del estómago.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, cuidado con alguien que te quiere herir emocionalmente, pero que en el fondo solo quiere llamar tu atención. Rechazarás a alguien molestoso, es mejor mantenerlo al margen. Ten cuidado con personas que comparten tus confidencias, puede que alguna te traicione. Estarás derrotando el aislamiento. Llega un nuevo romance o se te acerca alguien que se alejó en el pasado.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, pagas deudas viejas. Cuidado con dolores musculares provocados por el estrés. Necesidad de decirle a esa persona especial cuánto lo extrañas. Tendrás altibajos, pero no te descontroles, mantente firme. Descubre que una persona cercana desea manipularte y no lo logra. Este es un período de lucha y de conflicto, acéptalo y reflexiona al respecto, pero no te rindas.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te hacen una oferta final por algo que está en venta. No cierres los ojos ante situaciones difíciles, mantente alerta y busca alternativas. Es posible un descenso en tus cosas, pero será transitorio. Tendrás un nuevo empleo, pero desde tu casa. Se resuelve un problema familiar. Momento de cambios y remodelaciones en tu sitio de trabajo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, palabra clave la Oración. El sol sale para ti, se resolverá un tema que te tenía preocupado. Dinero que caerán en tus manos. Tendrás un cambio en el carácter, te favorece enormemente. Una mirada amorosa que te cautiva. Clase por internet o videochat muy provechosa. Estarás teniendo sueños premonitorios.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, amigos que están pendientes de ti se comunicarán y te brindarán su respaldo. Firmas documentos con éxito. Deja atrás la agonía, la angustia mental y comienza a cultivar, a practicar decididamente, un ejercicio espiritual que te dé paz. Cautela con lo que posteas sobre ti en las redes.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, necesitas aliviar el estrés, conéctate con la meditación así sea durante 5 minutos al día. Reunión virtual muy positiva esta semana, alegrías que te motivarán. Se activa el amor. Preocupación por parientes o amigos que están en otro país. Tu palabra clave es la Elevación. Siempre encontrarás una mano amiga con la que podrás contar incondicionalmente.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, ruptura con consecuencias. Piensa bien antes de actuar. Aléjate de los recuerdos tristes y las melancolías. Planeas hacer cambios significativos en tu vida. Asunto con un dinero pendiente que te trae preocupaciones. Logros significativos que te alegran. Cuando una puerta se cierra, otra se abre para ti.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, es hora de dejar atrás temores, culpas y autocompasión. Cuidado con secretos ajenos. Estás presentando cansancio mental, presta más atención a tu salud. Cambiar el “no estoy bien” por el “estoy bien, me siento bien”, todo lo negativo cambiará satisfactoriamente. Debes cuidar muy bien de ti mismo, si tú estás bien los demás estarán bien.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, cambios positivos que implican desafíos, aprendizaje y elevación de la conciencia. Es el momento de renovarse y de buscar nuevos rumbos. Es el momento de tomar decisiones, pero pensando bien en las consecuencias. Una persona te toma por sorpresa y te pide una ayuda o consejo.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, controla los impulsos. Visitas un lugar muy especial, conéctate con esa energía y recárgate. Asunto que tiene que ver con mejorar y fortalecerse. Una amistad te plantea un desafío. Alegrías y bendiciones próximas. Defiende tu derecho a ser feliz. Una nueva relación de amistad a distancia se fortalece.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, logras ver claramente donde está el problema en el trabajo, aclaras malos entendidos. El dinero viene a tu vida con facilidad, aprovecha el momento para ahorrar. Ten cuidado con tu mascota, no dejes puertas abiertas. La manifestación de amor que tanto has hecho dará resultados, conocerás a una persona que tendrá buenas intenciones.