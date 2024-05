¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 9 de abril de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, eres una persona disciplinada, eso te ayuda a equilibrar tu vida y la de los demás. A pesar de los acontecimientos que estás viviendo tratas de mantener un orden en tu vida y en tu familia para que la cosas no se salgan de control. Llegan una nueva oportunidad de trabajo favorable para ti. Éxitos

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, por ser una persona creativa y emprendedora, surgirán ideas en tu mente que querrás compartirlas con todos, mira bien con quien lo haces, aprende a mantenerte en silencio, aunque te cueste. Ate desanimas muy rápido cuando no te sale lo que planeas, no te rindas siempre habrá una salida. Sé persistente.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, te caracterizas por ser optimista, tu alegría contagia a cualquiera. Aunque todo este nublado, siempre encontraras una manera de brillar. Los que te conocen querrán acercarse a ti, tus palabras sabias alumbrarán sus caminos. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, eres terco y eso es un punto a tu favor, cuando una idea se te mete en tu cabeza no te detienes hasta que lo logras, aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos. Tus amistades valoran tu lealtad y te lo hacen saber. Sigue adelante.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hasta las cosas más simples llegan a tu corazón, estarás melancólico, recordaras situaciones del pasado, recuerdos que se hacen presente al mirar fotos que hace tiempo no veías. No te sientas triste, levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas, y si ya partieron haz una oración.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, nunca dejes que la tristeza se apodere de ti, situaciones dolorosas estarán presente, pero debes aprender a ser fuerte. Siéntate a orar y eso te hará sentir en paz, renueva tu fe, lo espiritual deberá estar presente en este día con fuerza. Una situación negativa puedes transformarla en algo positivo

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tu energía es contagiosa, ten cuidado porque hay personas que no te ven con buenos ojos, evítalas. Te liberas por fin de una situación que te mantenía atado y que no te dejaba avanzar. Tu brillas con luz propia. Ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, si algo no te gusta es la soledad, tienes ganas de compartir y conversar, por eso te frustra no poder hacerlo cuando quieres y con libertad. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y familia. Debes cuidar tu salud evita grasas y azúcar en exceso, necesitas tener más fuerza de voluntad.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te caracterizas por ser entusiasta y emprendedor, surgirán nuevas ideas interesantes, toma las cosas con calma, no todo lo podrás realizar de manera inmediata. Lo espiritual te ayudará a comprender todo lo que está pasando. Prioriza que es lo primero que puedes hacer y qué está a tu alcance.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, siendo una persona tan generosa, te sientes con las manos atadas por no poder ayudar a las personas que amas como quisieres, recuerda que a veces la mejor ayuda es a través de una palabra de aliento o esperanza. De un momento a otro te propondrán un negocio, debes analizarlo bien si te conviene.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no importan los tropiezos que tengas, tu fuerza para vencer obstáculos es aún mayor. Hay personas que te critican por tu forma de actuar y de ver las cosas, no hagas caso y sigue adelante. Aléjate de las personas negativas, no te aportan nada bueno. Toma lo que necesitas y lo demás deséchalas.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tu energía es radiante y eres incansable, cuando quieres algo no paras hasta conseguirlo. Nunca estás quieto y siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, si algo no te funciona como quieres deberás intentar otra estrategia hasta que lo logres. Vienen mejores tiempos para ti, la economía mejora.