Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna actividad que te relajes y distraigas. Revisión de documentos, conversación con persona de poder. Los celos son tu peor enemigo, comienza a confiar y todo cambiará. Hoy es un buen día para descansar, no siempre se tiene que estar al 100. En este momento está en tus manos decidir con quién usarlo.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, enfrentarás a un grupo de personas. Caminos abiertos en lo laboral. Estarás con mucha angustia, relájate y disfruta del momento. Deja que la vida se encargue de cobrar eso que tanto te agobia la mejor parte siempre la tendrán los justos. Tendrás la necesidad de buscar otros ingresos, algo paralelo a lo que vienes haciendo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tendrás un malentendido con alguien por causa de dinero. Falta de pago que te genera conflictos. En la parte laboral tendrás una reunión con tu equipo de trabajo. Cuando menos lo esperes llegará esa oportunidad que tanto anhelas, la vida se está encargando de brindártela en el momento indicado. Contarás con el apoyo de personas que te aman.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, sal a caminar en las mañanas y comienza el día con las mejores energías. No juzgues sin razón. Trata de no molestar con tus comentarios directos. Nuevo año cargado de grandes expectativas en lo económico, planifícate bien. Reunión con la familia para hablar de posibles decisiones que cambiarán una situación. Cuidado con las emociones negativas.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tienes pensado una mudanza para estos días. Vas a estar alegre porque te van a dar un diagnóstico positivo para ti. Tienes pensado asistir a un especialista, para que te haga un diagnóstico de algo que estás presintiendo. El día a día te ha alejado de tus seres queridos, recuerda que no hay nada más valioso que el tiempo.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, te vas a un nuevo empleo, se comienzan a abrir las puertas para ti. No le exijas a tu cuerpo más de la cuenta, si vas a mantenerte saludable hazlo progresivamente. Llegará a tu vida una persona que te traerá felicidad, aunque sea temporal, debes vivir cada segunda al máximo. Debes cuidar tu peso, esto puede causarte problemas cardiovasculares.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, propicia momentos románticos con tu pareja. Reconoce y valora quienes te quieren. Te vas a mudar a comienzos de año. Recibes un mensaje que te trae satisfacción. No guardes resentimiento, siempre trata de perdonar a quién te ha hecho daño y tu corazón dejará de sufrir. La meditación antes de comenzar el día te llenará de energías.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, si te quieres retirar de tu trabajo porque te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo seguro y con proyección a futuro. Si alguien se va de tu vida es porque no debió estar en tu futuro, comienza a pensar en ti. El dolor muscular puede ser el reflejo de un mal movimiento, ten cuidado a la hora de ejercitarte.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, mantente firme en tus ideales y no deje que nadie quiebre eso. Tendrás un percance con un vehículo, te cuidado. Sentirás gran apoyo por parte de la persona amada, proyectos surgen de forma positiva. No todos son culpables de lo que te pasa, respira hondo y canaliza bien tus emociones que tu comportamiento puede traer consecuencias.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, recuerda que todo inicio es difícil, pero tu creatividad y optimismo harán que salgas adelante. Tu familia te pide que no grites, puedes controlarte ya que ellos no tienen la culpa de que tus cosas no te salgan como quieres. Deja de procrastinar los quehaceres y organiza bien tu tiempo, verás que tendrás mejores resultados.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no puedes estar dedicando tu vida a una persona que no aporta. Plantéate un proyecto de vida. Una persona cercana a ti busca involucrarte en un problema, ten cuidado. Las segundas oportunidades son buenas siempre y cuando esa persona lo merezca, evalúa muy bien tu decisión. Una persona muy especial llegará a tu vida para quedarse.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, el amor está vivo, sientes ese deseo inmenso de demostrar lo que sietes. Da amor a quien te haga feliz. Revisarás cuánto dinero tienes y haces una inversión. Despojo o purificación de fin de año, recarga tus energías. Te preocupas mucho por la salud de tu entorno al punto que has olvidado la tuya, piensa más en ti.

