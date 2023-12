¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 14 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, tendrás una entrada económica que no estaba esperando, aprovecha en invertirlo en tu futuro. No te ciegues por tus emociones, escucha a los demás que pueden estarse dando cuenta de algo que tú no ves. Se vienen tiempos de cambios, sin embargo, queda en tus manos evaluar los pro y los contra. Trata de hacer las cosas diferentes.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es momento de pensar en ti y tu bienestar, busca la paz en tu corazón. La angustia no es una opción y puede causarte consecuencias físicas a futuro. No temas en dejar atrás tus temores y ansiedades en los hombros de tu pareja. Acostúmbrate a compartir tus sentimientos, recuerda que una relación es de dos y no estás solo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, aléjate de la rutina y comienza a crear, innovar y vivir; la alegría llegará pro sí misma. Tómate un tiempo, no le temas al descanso que todos lo merecemos. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, dale tiempo al tiempo. Deja de darle tantas vueltas al asunto, concrétalo que después puede ser muy tarde. La rutina ha sido tu peor enemiga en estos días.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, las relaciones familiares están en calma, todo marchará de forma positiva. Es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. Deja de lado los intereses personales y piensa un poco más en los beneficios de tu familia. Intenta cambiar tu carácter, esto en algún momento te puede causar un daño físico.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, un chisme del pasado avivará los conflictos en tu relación, debes estar alerta. Las pocas horas de sueño y descanso están afectando tu humor de forma negativa. Esto está empezando a notarse en tu relación. Sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, una crisis económica bastante importante surgirá el día de hoy. Posiblemente te enfrentes hoy a pequeños contratiempos personales por malentendidos con tus familiares. Haz de la tolerancia y el respeto tus estandartes de vida. Mantén esto equilibrado siempre. El día de hoy tus propuestas encantarán a tu entorno, aprovecha esta racha en el ámbito laboral.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, deberás esforzarte mucho más para mantener la llama del amor a tope. Se agudiza tu sentido práctico y manejas mucho mejor aquello que tiene que ver con el campo laboral. Toma tus propias decisiones y traza tus propios planes, no dejes que las demás personas decidan por ti por más amor que haya entre ustedes.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, una mujer intentará destruir todo aquello que con esfuerzo has logrado debes mantenerte alerta. No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes te hace ser una persona hostil y desagradable. Para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conversarás con alguien que te hará cambiar de parecer.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, recuerda que la rebeldía no te llevará a ningún lugar, a veces lo mejor es callar. Haz caso sólo a tu corazón, no prestes atención a ciertos comentarios negativos que solo buscan desestabilizarte. Es momento de abrir tu mente y tu corazón y de reconocer quienes te aman y quieren lo mejor para ti, no te cierres, acepta la ayuda que te brindan.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, si quieres mantenerte saludable, comienza a cuidar tu alimentación. Tampoco olvides hacer una rutina de ejercicios. Tendrás el importante apoyo económico de un miembro de tu familia, aprovecha y se agradecido. Entras en un ciclo muy positivo, y se comienzan abrir muchas puertas y oportunidades que creías imposibles.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás una jornada que se tornará difícil en todos los aspectos, pero con apoyo podrás solucionarlo. Hoy las cuestiones del amor no marcharán muy bien, pero no te preocupes que será algo temporal. Date un buen descanso, necesitas renovar tus fuerzas, pues vendrán tiempos mejores que demandarán todo de tu parte.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, esta relación que estás viviendo te tiene un tanto distanciado de tu familia y amigos, no dejes que eso ocurra. Tienes mucha energía y potencial para lo que haces, pero no permitas que esto acabe con tus fuerzas; lo mejor es que continúes con lo que tienes, dando buen rendimiento y conservando el optimismo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.