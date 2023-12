¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 21 de diciembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, malestar en los oídos. Estómago delicado. Intenta no distraerte para que puedas terminar todas las actividades que te has programado a tiempo. Cuida tu dinero para gastar y compra lo necesario. Contacto con el campo o una granja. Compra de vehículo o pretender un cambio. No te involucres con préstamos bancarios, no es un buen momento.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, encontrarás la oportunidad que tanto has estado esperando. Alegrías en la puerta de tu trabajo. Se activa la energía del amor. Tus ideas serán respaldadas por una persona influyente, es el momento de dar el cambio. Las grandes oportunidades hay que aprovecharlas, no dejes pasar lo que te viene. Vuelves a estar o a salir con alguien del pasado.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tu trabajo te exigirá mucha atención. Logras algo que querías hace tiempo. Te culparán por la ruptura amorosa de una pareja que se encontraba aparentemente estable, debes estar atento. Disfrutas de ambientes muy agradables. Estabilidad en la familia. Procura dialogar en lugar de estar siempre recordando obligaciones y traer discordias a la relación.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, una importante propuesta puede afectar tu relación actual, encontrarás las palabras perfectas para hacerle entender que es algo que les beneficiará a los dos. Resolverás asuntos de papeles que tenías pendiente. Asuntos que te obligan a enraizarte. Habrá alianzas de amor, no con la persona que has dedicado años de tu vida, sino con quién menos lo esperabas.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, apoyas a un amigo que pasa por una ruptura. Malestar general, estómago delicado. Deseas reparar o acomodar algo en casa, de esas cosas que pospones, resuélvete de una vez a la acción. Cambios que pueden ser cruciales o repercutir en tu vida. Tendrás un gran apoyo por parte de tu equipo para resolver un problema que te ha preocupado.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, sale el sol para alumbrar el sendero de tu vida. Identifica la diferencia del amor con la ilusión y no entregues más de lo que mereces, se está aprovechando de ti. Tu situación financiera se pondrá difícil pero no debes bajar la guardia. Hay desafíos, deberás hacer que éstos den resultados positivos con todo tu esfuerzo y concentración. Dejarás un poco.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, la propuesta laboral que te han hecho será de gran provecho para sacar adelante a tu familia, no tengas miedo en aceptar. Evita los conflictos que se vienen fuertes problemas. La forma que estás llevando tus finanzas no es la adecuada, busca apoyo en alguien con experiencia que te pueda orientar. Avanza en tu independización, no postergues más tu futuro laboral.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te estás descuidando y tus deudas están aumentando, no te estás enfocando en lo que realmente necesitas. Procura separar los pagos por adelantado y ahorrar o reservar el resto. Evita agresiones o juegos de palabras que se puedan ir en tu contra. Dulce influencia planetaria favorecerá la reparación de algunas eventualidades familiares.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, al margen tus vínculos afectivos para dedicarte de lleno a resolver algunas cosas que te urgen. Deseos de estabilidad espiritual y material. Cuidado con asociarte con personas que no sean de tu confianza. Busca una mejor manera de invertir tu tiempo para que sea provechoso, posees un gran talento natural aprovéchalo al máximo.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, si quieres seguir creciendo en la vida, mira atrás y agradece todo lo que la vida te ha dado, sigue dando la mano a quien lo necesite y verás cómo se abrirán muchas puertas. Recibirás una sorpresa en este año nuevo, será de tu total agrado. Viajes de ida y vuelta donde conoces a alguien que se mete en tus pensamientos. Ve con cuidado.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hay momentos en que muestras excesiva firmeza, debes ser más flexible contigo mismo y con las personas que te rodean. Crecimiento de a pocos, no te rindas. Recibes bendiciones. Alegrías en un parque con la familia. Momentos con la pareja inolvidables, disfruta. Se discreto y reservado con lo que te cuentan.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, puede que presentes problemas en la piel o cuero cabelludo. Planificas tu trabajo. Personas casadas o parejas que te buscan para un nuevo negocio. Deberás hacer una llamada que tienes muy pendiente. Volverás a amar. Mudanzas en puertas, será para algo mejor. Reunión agradable con un grupo de personas, deberás ser cuidadoso con la salud.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.