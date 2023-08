¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 24 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, evita esfuerzos que no te enriquecen económicamente. Tus energías para la lucha por ahora estarán en baja. Es probable que tu estado de ánimo afecte tu salud más que nunca. Trate de no estresarte por pequeñas cosas. No le hagas casos a los chismes y habladurías de otros sobre tu pareja. Es tu decisión y sigue adelante.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, en la búsqueda de paz económica hallarás la respuesta a muchos enigmas con el dinero que te son pertinentes. La emoción que tendrás para afrontar las crisis que se te presentan en tu vida actual traerá muchas consecuencias en la salud. Saldrá a relucir tu mal carácter hoy, esto traerá problemas a nivel social y sentimental.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, un tema importante de dinero requerirá tu intervención inmediata para soltar trabas que te obstaculizan permanentemente. El descanso nocturno rigurosamente es fundamental, ya que mejorará tu vitalidad y recobrarás más dinamismo y energía. Tendrás que trabajar unas horas extra el día de hoy debido a la exigencia laboral.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, alguien se interpondrá en tu camino económico para hacerte entrar en dudas. Evita fastidiarte por inconveniente pasajeros. Un chequeo médico ahora será ideal para aumentar tus defensas orgánicas y evitar enfermedades. Te sentirás invadido por una sensación de ansiedad, no dejes que esto dañe tu día.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, momento que marcará un compás de espera si trabajas en relación de dependencia. Concreciones para lograr avances. Aprovecha y medita, camina, disfruta de la naturaleza, eso te hará bien. Tienes dudas de esa persona con la que inicias una relación. Es normal, están comenzando, dale tiempo.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, debes ser muy serio en tus planteamientos porque de eso depende que generes confianza para que te den esos proyectos que tanto anhelas Tu inconsciente reaccionará a propuestas muy significativas en tu salud mental. Estarás con mucho estrés. Recuerda que la rebeldía no te llevará a ningún lugar, a veces lo mejor es callar.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, debes tener presente que la organización y planificación serán las claves para llevar adelante los negocios y generar mayores dividendos. Concluí que los alimentos sanos pueden ser tu mejor remedio contra el estrés y disminuirán tus nervios. Deberás esforzarte mucho más para mantener la llama del amor a tope.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, los negocios van bien, tanto que las finanzas van incrementando y con ello tendrás ganancias que te ayudarán a resolver algunos problemas familiares. Las terapias naturales pueden ser una opción cuando te invada el desasosiego; si son bien guiadas te estabilizarán totalmente. Una crisis económica bastante importante surgirá hoy.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, las oportunidades de progreso se aumentarán de forma ingeniosa. Se iniciarán rumbos nuevos para crecer en el poder adquisitivo. Ten presente que el contacto con la naturaleza te ayudará a desprenderte de las tensiones acumuladas. Debes relajarte para recuperarte. Una persona muy especial llegará a tu vida para quedarse.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, será cuestión de templar tu carácter para superar la crisis económica. Piensa cómo salir indemne de todo obstáculo que se te presenta. Trata de relajarte y descansar. Las molestias en tu aparato digestivo tensionarán tu sistema nervioso y todo se descontrolará. Estar pendiente de los detalles hace que te distraigas de problemas mayores.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, lograrás interesantes ganancias e implementarás nuevas e interesantes formas de generar fuentes de ingresos. Las hostilidades de la jornada te provocarán malestar y tensiones en todo el organismo; mejor busca un punto de equilibrio. Premiado por ideas brillantes que enriquecerán tu función laboral; será momento de concretar tus objetivos.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, es este el momento para detectar si tus aspiraciones corresponden con tus deseos económicos o son solo caprichos. Período de desafíos en tema salud. No arruines tu importante mejora física con desastrosas dietas. Recibirás recompensas por la dedicación que le pondrás a tu trabajo. En breve serás reconocido por tus superiores.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

