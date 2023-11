¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 24 de noviembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, las exigencias de los dependientes. Una historia de amor que no se acaba. Necesitarás habilidad para organizarte y salir airoso de esta prueba. Si alguien se va de tu vida es porque no debió estar en tu futuro, comienza a pensar en ti. Un chequeo general caería bien para evaluar esos dolores de espalda. No hagas caso a chismes.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, se acabaron los días de angustia y tu esfuerzo será recompensado, gracias a que, nunca dejaste de creer en lo que podías lograr. Tu familia en este momento será el pilar más importante que te ayudará a superar una situación difícil. Las dificultades no te frenarán, pero deberás ir a contramano del presente. Sientes que las posibilidades económicas van decayendo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, cierra ciclos y darte una oportunidad, deja el miedo atrás. La meditación antes de comenzar el día te llenará de energías. A la hora de realizar tus proyectos debes dejar a un lado tus temores o enfrentarlos cara a cara para así tener un resultado positivo. Te dedicarás a despejar tu mente y librarte de todas aquellas malas energías que han estado a tu alrededor.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, ten cuidado en quién dice tener buenas intenciones, abre bien los ojos y hazle caso a la razón. Tú sabes cuánto vales y lo que puedes hacer, no dejes que te hagan sentir menos. Tendrás un gasto inesperado por cuestiones de salud, evita remediar esta situación con un crédito bancario. Rechaza todo sentimiento negativo que esté a tu alrededor.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, se aproxima una traición, abre bien los ojos. El reflujo y problemas de digestión pueden ser parte de un cuadro de estrés, toma tiempo para ti. Aprovecha el día de hoy que las buenas energías está a tu favor, no te quedes en casa y traza objetivos en tu día. El momento de expresar todas las ideas que hay dentro de ti y ejecutar algo innovador.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, deja que la vida se encargue de cobrar eso que tanto te agobia la mejor parte siempre la tendrán los justos. Siempre tendrás la oportunidad de aprender de todos aquellos que han vivido una experiencia similar. Pero ojo, toma solo lo positivo. A veces es importante escuchar las críticas constructivas que hay a tu alrededor.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, cuando menos lo esperes llegará esa oportunidad que tanto anhelas, la vida se está encargando de brindártela en el momento indicado. Debes mantenerte alerta en todo momento para evitar que alguien te pueda traicionar en tu ambiente laboral La sinceridad siempre debe ir primero ante cualquier problema que enfrentes.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, contarás con el apoyo de personas que te aman. Sal a caminar en las mañanas y comienza el día con las mejores energías. No debes acudir a la fantasía en el aspecto amoroso, que los sentimientos siempre sean claros entre ustedes. Enfrenta todo contratiempo u obstáculo que se te presente en día de hoy. Debes evitar a toda costa las relaciones afectivas obsesivas.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, la angustia no es una opción y puede causarte consecuencias físicas a futuro. No debes confiarte en tu trabajo y debes capacitarte mucho más para llegar a tus objetivos. Recuerda que tienes derecho a tener un espacio para ti, no dejes que nadie te quite tu paz. Resuelve esos problemas que te atormentan y vuelve a la realidad, libérate de malos hábitos.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, controla tus gastos mensuales, no te sobregires. Revive la pasión recordando los comienzos de tu relación, busca que se sienta como el primer día. Evalúa bien si deberías hacer esa inversión recuerda que no debes apresurarte para tomar decisiones tan delicadas. Libértale de los absurdos tabúes y comienza a ponerle pasión a tu vida amorosa.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, si no te estás sintiendo bien dónde estás es momento de moverte, recuerda que solo los árboles echan raíces. Sentirás que has tenido meses duros, pero todo comenzará a mejorar ¡Resiste!. Comienzas a desesperar por una situación que se sale de control Tu pareja te hará una propuesta muy especial para avivar la llama que se ha estado apagando.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cuidado con las relaciones tóxicas, solo traen el atraso a tu vida. Tómate un break cada 30 min para hacer respiraciones, esto ayudará a tu organismo a sentir esa sensación de bienestar que necesita. Tendrás que cambiar algunos planes que tenías por los urgentes que hoy se presentan. Confía en tu mismo y en lo que sabes hacer para llegar mucho más lejos.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.