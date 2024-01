¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 26 de enero de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, ve hacia adelante que algo muy bueno te espera. En el trabajo demostrarás tu espíritu de liderazgo. Esa persona que tanto admiras dejará de ser inalcanzable, hoy aceptará tu invitación y su respuesta te dará la esperanza de ser correspondido como lo anhelabas. Ayudarás a una persona que requiere de tu apoyo.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, una amiga que te llama y te pregunta cosas que no sabes responder. Te sentirá presionado por la exigencia de una persona cercana. Demuéstrale la importancia de que te digan: “aquí estoy”. Te reclamarán por haber criticado a alguien. Alguien querrá saber tu ubicación, ten cuidado no confíes en nadie. Alguien te pide ayuda.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el optimismo que te caracteriza te abrirá una importante oportunidad. Habrá nuevos retos que deberás aceptar porque mediante ellos obtendrás muchas mejoras económicas. Una persona se interesa en ti por lo que realmente eres. Recibirás una oferta tentadora por parte de un importante centro laboral. Un desacuerdo llevará a un problema mayor.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, en casa conversa acerca de valores y deberes morales. Un plan en conjunto a nivel familiar mejorará la convivencia. Conversaciones donde se aclara un malentendido. Vives algo inesperado que tiene que ver con una persona a través de las redes. Se estancan algunos planes, pero luchas para reactivarte.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, el confort trae a veces absurdas satisfacciones, sal de tu rutina y proponte nuevos retos. Una mujer que ha tenido un problema amoroso te busca, si está a tu alcance ofrécele tu apoyo. Persona inestable emocionalmente te necesita. Deberás hacer un ajuste económico urgente. Adminístrate mejor.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, días de celebración con tu familia. Te sentirás sentimentalmente maduro y esta seguridad hará que te acerques a alguien que te atrae y le declares tu amor, hoy iniciarás un romance muy prometedor. Los consejos de un familiar te ayudarán a salir de una inestabilidad actual. Tu talento destacará por tu gran creatividad.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, en lo económico obtienes el aumento salarial que ansiabas. Es tiempo de que vengan cosas nuevas, deja de aferrarte al pasado. No es el momento de rendirte, sigue siempre hacia adelante. En caso de que tengas un auto, revisa muy bien los detalles técnicos antes de salir. Sentirás una montaña rusa de emociones.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, ten cuidado con las decisiones que tomas en el trabajo. Tu jefe te está evaluando constantemente, pon más atención en todo. Triunfarás no te preocupes. Las páginas de tu historia cada día te dejan nuevas experiencias y enseñanzas. La vida te enseña cada día. Animo que todo saldrá bien. Fuerza y fe.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, algunas situaciones pueden tornarse tediosas, rutinarias o exigir un máximo de responsabilidad. Es hora de innovar y dejar atrás las viejas rutinas. Logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. Pronto te llegarán mensajes favorables, amplia tu mentalidad, atrévete a más. Se acelera un dinero.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, si bien tu día trae muchos buenos aspectos y estarás en varias cosas a la vez, estarás priorizando en cierto modo al hogar y todo lo que ese entorno involucre. Problemas familiares afectarán tu relación. Recibirás una importante comisión. No conserves a tu lado personas que no te sumen. Conexión fuerte con una persona que no se encuentra en el país.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, mantente a un buen resguardo ya que sigue soplando los vientos a tu favor financieramente tu economía se verá favorecida. Buenos resultados médicos. Debes aprender a no confiar en cualquier persona. Tu gran desconfianza te aleja de personas buenas. Una persona del pasado llega para concretar una amistad.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, evita toda alimentación con mucha sal, así como beber en excesos bebidas gasificadas, practica deportes, te sentirás pleno. Despeja tu mente con música y una buena compañía. Libérate de lazos tóxicos del pasado. Discusión laboral afecta importante proyecto. Evita ocultar siempre tus emociones, ábrete un poco. Presentarás problemas estomacales.

