¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 29 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, encontrarás reclamos afectivos, pero obligaciones personales te quitarán el poco tiempo del que dispones para dedicarle. Haz a un lado esas dudas que te está atemorizando y apóyate en tus amigos, te darán los mejores consejos que puedas necesitar. Hoy tendrás una excelente jornada en todo lo que te propongas.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, influencias astrales poco favorables podrían hacerte discutir con tu pareja. Malos entendidos resultarán fatales en la relación. Prepárate, porque mañana en el trabajo te exigirán mucho. Si puedes avanzar hoy alguna tarea, hazlo, porque te puede faltar tiempo. No dejes pasar el tiempo y no hacer las cosas que realmente te gustan. La vida es muy corta.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, este periodo te traerá amenazas de rencillas con tu pareja, debido a los celos sin fundamento. ¡Cuidado con esos sentimientos! No te sacrifiques por temas que no te incumben, en este momento es necesario ser un tanto egoísta. Hoy puedes llevarte una linda sorpresa de alguien, esto es algo que realmente no esperabas.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la estabilidad sentimental que has logrado te llevará a proyectarte a un compromiso más serio, ambos se tomarán el tiempo necesario para planificarlo, Haz caso sólo a tu corazón, no prestes atención a ciertos comentarios negativos que solo buscan desestabilizarte. Concreta una cita con esa persona que quiere verte, Esto traerá mucha alegría a tu vida.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no renuncies a tus sueños, por más complicado se ponga todo, debes seguir luchando, estás muy cerca de lograrlo. Alguien de tu familia necesita ayuda, consejo, apoyo. El mejor regalo que puedes darle es tu tiempo. Es momento de ser totalmente sincero con tu pareja, háblale de tus preocupaciones y tus miedos.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, esta relación que estás viviendo te tiene un tanto distanciado de tu familia y amigos, no dejes que eso ocurra. Entras en un ciclo muy positivo, y se comienzan abrir muchas puertas y oportunidades que creías imposibles. Ayudas a una persona conocida en tu trabajo, siempre y cuando no te perjudique hazlo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, hoy estará presente una mala energía y una sensación de que todo saldrá mal, no dejes que esto te llene de inseguridad y mantente firme en cada una de las cosas que realices. La desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conversarás con alguien que te hará cambiar de parecer. Sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad. Comes a destiempo y puede producirte gastritis. Recibes orientación espiritual para mejorar.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies. Pero no juegues con sus sentimientos, la sinceridad siempre debe estar presente. Es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. No pongas condiciones en algo que quieres lograr, deja que fluya y sede.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, contágiate de la alegría que hay en tu entorno y aviva esa energía positiva, te hará mucha falta para enfrentar los conflictos que está por venir. Con tu pareja, buscan cosas que entretengan la relación y salir de la rutina. Vences un obstáculo, la suerte te acompaña. Firmas un documento. Regresarás a un lugar que te ha traído mucha felicidad por mucho tiempo.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, es momento de abrir tu mente y corazón, de reconocer quienes te aman y quieren lo mejor para ti, no te cierres, acepta la ayuda que te brindan. Conversaciones amenas con amigos. Debes ser fuerte. Una persona te devuelve la alegría que necesitabas. Realiza un chequeo general, a largo plazo tu cuerpo te lo agradecerá.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, se acercan buenas noticias, relacionadas con tu vida sentimental, será un día bendecido para ti, aprovéchalo. No dejes que otros tomen decisiones por ti. Deja de culpar a los demás de las decisiones que tú mismo has tomado, es hora de hacerse responsable. Hoy comienzas el día con una excelente noticia. Crecimiento económico.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

