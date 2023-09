¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 29 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, es un día para no hacer proyectos, forzar situaciones o acontecimientos, empeñarte en lograr objetivos; las cosas no fluirán y tienden a complicarse, mejor posterga. Es un período de desafíos en tema de salud, es importante tu mejora física, no la arruines con desastrosos planes alimenticios. Ten paciencia y serenidad.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, solo puntualmente habrá alguien o alguna situación que te resulten gratas, ya que el plano público y social no será muy positivo ni tampoco demasiado manejable. Evita discusiones porque quizás te ocasionarán muchas tensiones, provocando bajas en tus estados de ánimo, mantente apartado. Proyecta en positivo lo harás.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, un día algo movido pero aprovechable. A pesar de que tienes objetivos claros y estás muy racional, de todos modos, atento a alguna distracción o despiste por hoy. A partir de ahora debes cuidarte de malestares gastrointestinales que aparecen y desaparecen, es hora de hacer una dieta saludable. La felicidad está frente a ti y no la ves.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, trata de imponer la racionalidad por sobre un estado de ánimo muy fluctuante y poco feliz. Tienes elementos para compensarlo, aunque tal vez no resulte muy fácil. Algunos conflictos personales te ocasionarán dolores de cabeza y muchos estados de tensión, relájate y acéptalo como prevención. Surgen varias situaciones que tendrás que manejar a la vez.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hay gente que te quiere y a quien aprecias mucho en el plano social. Hoy sé muy selectivo y recurrí exclusivamente a aquellos en quien confías más. Los muslos y tus piernas estarán sensibles a los ejercicios que hagas, pero debes mantener una elasticidad para no perder tus músculos. No te sientas solo, busca a esa persona que te quiere de verdad.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, algo de prudencia en viajes y movilidad, no estaría sobrando. Sé algo más racional a la hora de hacer proyectos, podrías estar bastante alejado de la realidad. En este momento te hace mucha falta el descanso, porque de lo contrario las energías te escasearán en próximas fechas. En el Trabajo se vienen cambios en tu rutina para mejor.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, trata de no polemizar, discrepar, querer imponer o plantear tus puntos de vista o filosofía de vida. No será conveniente para desenvolverte bien con los demás. La búsqueda de tu paz interior la podrás hacer a través de disciplinas como la meditación y relajación y alguna disciplina oriental. Toda ira sobre ruedas en el trabajo durante todo el día.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no habrá fluidez en lo vincular, sea en la relación de pareja, el trato con socios, compañeros, colaboradores; tal vez mejor ejercitar paciencia y ecuanimidad. La zona renal y los dolores de cabeza no dejarán de aquejarte, es suficiente con que hagas lo que el médico te diga y sigas los pasos. No estés indeciso en lo que vas a hacer.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, día de salud floja y baja vitalidad; eso afectará directamente tu rendimiento, sea laboral o en tus actividades diarias. Presta algo de atención a tu bienestar. La actividad física y los paseos al aire libre serán el mejor remedio para calmar tus nervios pasajeros y así poner en orden tu organismo. Equilibras una situación financiera.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hoy mejor optar por un perfil bajo, no dejarte ganar por el estrés ni tampoco buscar mucho apoyo en los demás. Precisas distenderte, bajar cortina y tener paz. Si bien la práctica de deportes y la gimnasia son necesarias para tu cuerpo, también debes cuidarte de los cambios climáticos. Crecimiento en lo espiritual, la oración tiene poder, ten fe.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, bajá a tierra, si no quieres cometer errores en tu ámbito laboral, tendrás que buscar las soluciones que creas pertinentes en el tema. Te conectas con personas del extranjero que te hacen un ofrecimiento, puede ser también un contacto por Internet. La cotidianidad se vuelve algo pesada, cambia tu rutina con nuevas ideas.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, procura retomar la actividad física que solía ser una rutina cotidiana, tu salud está necesitando un cambio en tus hábitos inmediatos. Un hijo que recibe muchas bendiciones. Hombre de poder económico te ayuda. El poder del pensamiento positivo te ayudará a sobreponerte y seguir adelante. Te alejas de alguien negativo.

