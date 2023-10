¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 3 de octubre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, hoy llegarán noticias importantes. No serán directamente para ti, pero influirán de manera muy positiva en el ambiente general. La vida te exige astucia. Debes tener prudencia para que todo lo que hagas sea para bien y logres tus metas. Se consciente de quién eres y de lo que eres capaz de hacer cuando quieres lograr tus objetivos, valórate.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tienes tantas cosas que decir, que tu capacidad de expresión a veces se queda corta. Trata de comunicar las ideas de forma ordenada y una por una o no te entenderán. Que no termine el día sin que tu visión única del mundo aflore y sigas la voz de tu corazón. Experimentarás un gran cambio en el juego económico. Tendrás deseo de seguridad económica.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, hasta que no sueltes todo lo que tienes dentro, no te sentirás mejor. Busca a un buen amigo para contarle los problemas, puede que no los soluciones, pero te ayudará. Aléjate de las personas negativas, sobre todo de las que te dan frecuentes disgustos. Aclaras un asunto pendiente desde hace tiempo con una persona querida.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no dejes en manos de las pasiones las decisiones importantes que hoy se te plantearán en el terreno sentimental. Lo más aconsejable es que hoy no te lances a la aventura. Cuidado con ser demasiado sincero en una conversación, no olvides quién te ayudo e impulso cuando creías que todo estaba perdido. Éxitos en todo.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, puede ser buen día para tu creatividad, para romance y pasión; no obstante, tus relaciones afectivas, más allá de eso, atraviesan un día complicado de manejar. El progreso te espera si sales de tu zona de confort. No escuches chismes que te pongan en contra de tu propia familia. Comienza por valorar la riqueza que te rodea y de la que apenas te has dado cuenta.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, hoy disfruta las cosas buenas de tu hogar, pero no quieras tener mucha intervención, hacer o decidir cosas que lo involucren. Es día de bastante inestabilidad. Giro positivo de tu destino. Logras estabilidad emocional, pero te falta algo que tiene que ver con tu realización personal. Una persona cercana te dará buenas noticias esta semana.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, es hora de hacer un cambio en la habitación para que las energías fluyan. Te desanimas muy rápido cuando no te sale lo que planeas, no te rindas, siempre habrá una salida. Sé persistente. Emprende ese camino, no tengas miedo. Emociones por alguien que llega a tu lado con propuesta interesante. Regreso de alguien del pasado.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, de un momento a otro te propondrán un negocio, debes analizarlo bien si te conviene. Ocúltate detrás de un muro gigante porque te atacarán por derecha e izquierda; ten cautela con las deudas, que no se agranden inesperadamente. Amigos del pasado te buscarán para reunirse y conversar, ten cuidado y toma tus precauciones.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, sentirás la necesidad de conversar con alguien que te ayude a entender muchas cosas que para ti no tienen sentido, busca a un amigo que te aconseje. Al final del día te sentirás mejor. Necesidad de relajarte y descansar. Reflexionas acerca de cuándo te sientes manipulado y cuando actúas y opinas libremente, deberás hacer algunos cambios.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, necesidad de arreglar unos papeles que has estado postergando. Trabajo en equipo fortalecerá tu trabajo. Recibirás el apoyo de un amigo para un problema económico. Te están haciendo una doble jugada, mira bien quien es, traición en tu puerta. Reaccionarás en contra de la apatía de los demás. Buscas salidas a tus planes de vida.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, escucha, confía y aprende, no siempre tú tienes la razón, así avanzarás y te fortalecerás. Abre tu corazón. Nuevo proyecto a pesar de todo lo ocurrido, lo impredecible que está delante de ti lo podrás enfrentar y vencer por todo lo aprendido. Aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, en la salud algunos malestares producto del descontrol de las emocionales. Comienzas a comprender cómo funciona el karma y a entender también que hay fuerzas fuera de tu control, utilízalas a tu favor. Te caracterizas por ser entusiasta y emprendedor, surgirán nuevas ideas interesantes, toma las cosas con calma, no todo lo podrás realizar de manera inmediata.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 2 al 8 de octubre