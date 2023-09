¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este domingo 3 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, amigos del pasado te buscarán para reunirse y conversar, ten cuidado y toma tus precauciones. Debes descansar un poco más, el estrés te agobia. Emprende ese camino no tengas miedo. Se abre un mundo de posibilidades delante de ti, sólo debes saber elegir entre ellas cuál es tu mejor opción. Consolidas algo con tu pareja, planes a corto y largo plazo.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tu energía es contagiosa, ten cuidado porque hay personas que no te ven con buenos ojos, evítalas. Te liberas por fin de una situación que te mantenía atado y que no te dejaba avanzar. Tu brillas con luz propia. Comienza por valorar la riqueza que te rodea y de la que apenas te has dado cuenta. Nunca es tarde para cambiar y mejorar.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, ahora céntrate en lo que quieres lograr y comparte tus deseos con personas que te aporten. Después de la tormenta viene la calma, todo se empieza a armonizar. Piensa bien si debes separarte o alejarte de una persona conflictiva. Recibirás un dinero. Los que te conocen querrán acercarse a ti, tus palabras sabias alumbrarán sus caminos.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, llega el fin de las demoras en asuntos económicos. El dinero fluye y podrás hacer algunas compras, recuerda sólo adquirir lo necesario, hay que guardar pan para mayo. Seguís con un estado de ánimo difícil, fluctuando de estar feliz y asertivo a pasar por momentos de bajón, tristeza o mucha inestabilidad. Intenta equilibrarte.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, días que exigen más esmero, perseverancia y mucha paciencia de tu parte, ya que lo que hagas de algún modo te demandará mayor dedicación para lograr objetivos. Si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Ayudarás a otros en momentos difíciles de acuerdo a tu experiencia.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, comenzarás una relación luego de un proceso de elección. Organizarás un proyecto nuevo. Tendrás llamadas telefónicas urgentes. Si te sientes ansioso y no sabes cómo comenzar tu día, empieza por planificar y ordenar tus cosas. Dispondrás de un dinero para hacer una inversión, medita bien que hacer. Todo está cambiando en tu vida.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, recibes apoyo de un buen amigo. Buscas salidas a tus planes de vida. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de tu regreso. Época para luchar y reinventarte. Tu corazón se sentirá emocionado y motivado, todo irá bien. Asunto con una propiedad o inmueble que se resuelve. Llegaras a tus metas. Se avecinan días mejores.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, es tiempo de que reacciones rápidamente ante los retos que te has propuesto lograr en este tiempo. Deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. Deberás resolver un asunto familiar con hijos. Estarás en una reunión y pasarás momentos especiales. Ahora hay más claridad en tu vida, pero nada sucede rápido, todo se da con calma.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no te ahogues en las dificultades, todo pasará. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Debes tener tolerancia con la pareja, no tiene la culpa de tu estado anímico. Ten calma. Debes poner límites a las personas que te rodean para que no haya confusiones o malentendidos.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, necesidad de relajarte y descansar. Reflexionas acerca de cuándo te sientes manipulado y cuando actúas y opinas libremente, deberás hacer algunos cambios. Nuevo proyecto a pesar de todo lo ocurrido, lo impredecible que está delante de ti lo podrás enfrentar y vencer por todo lo aprendido. Triunfos sobre dificultades por tu tenacidad.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, nuevas aperturas y caminos que se aclaran, haciendo que veas el futuro próspero. Ten calma todo puede cambiar y mejorar. Escucha un consejo de alguien sabio. Te conectas con personas del extranjero que te hacen un ofrecimiento, puede ser también un contacto por Internet. Un hijo que recibe muchas bendiciones. Hombre de poder económico te ayuda.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, algo importante llega a tu vida, aprovecha esta nueva oportunidad. Hoy tu interacción social debería ser algo superficial, modera expectativas no esperando que los demás sean como esperas o deseas y estarás bien. Aléjate de las personas negativas, no te aportan nada bueno. Toma lo que necesitas y lo demás deséchalas.

