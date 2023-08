¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este martes 8 de agosto de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, el momento será excelente para resolver situaciones conflictivas. Será un período equilibrado para toda actividad. Mira cuáles son tus fortalezas y los recursos con los que cuentas, prepárate y has las alianzas que requieres para manifestar lo que deseas. Toda dolencia es evitable. Será cuestión de que busques armonizarte con una terapia que te resulte adecuada.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, si deseas pedir un aumento en tus haberes, este tiempo no será el más adecuado. Implementa otras rutas de escape. Tus acciones, palabras y carisma tendrán el impacto que esperas, abriendo para ti las puertas que necesites, la claridad y confianza que transmites, serán tu mejor presentación. Cuídate de envidias en tu trabajo.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, estarás con la energía positiva a millón, creando, construyendo puentes y asociaciones necesarias para alcanzar las metas planteadas. Oportunidades de crecimiento y expansión, cuida todo lo que te rodea, abona y prepara la tierra para crear un campo fértil para el futuro. Un consejo a tener en cuenta es alimentarte sano.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, vienen cambios interesantes que te llevarán a un nuevo nivel que disfrutarás al máximo. Cuida de no agotarte y llevarte hasta el cansancio, come no uses la comida y bebida como escape. Déjate ir sin temores, la alegría y comprensión llega a tu vida, y esas son las mejores herramientas que tienes para triunfar.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, debes darte el tiempo que necesitas para solucionar, priorizando y resolviendo una cosa a la vez. Cuídate de no excederte demasiado y llevar al límite a tu cuerpo, fluye y ábrete a tomar tiempo para relajarte. Te sentirás con una fuerza y poder interior renovado que serán el impulso para avanzar y no permitir que ningún disgusto arruine tu vida.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, superarás problemas u obstáculo que te impidan seguir. Refúgiate en la práctica de algún deporte para contrarrestar los efectos nocivos de la tensión a la que estás sometido. Es momento de remontar y volar alto, sin miedo al futuro, sin perder el centro, trabajando desde el presente, desde el aquí y ahora, para materializar.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estarás con una gran carga de entusiasmo, voluntad y ganas de hacer de todo, tomarás las riendas en tus manos, dirigiendo el camino. Cuida lo que comes, no lo hagas por ansiedad, busca descargar la tensión y estrés haciendo ejercicios, caminando o algo que t relaje. Cuida tu estado de ánimo, no permitas que nadie manipule tus emociones y se bajen tus defensas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, conquista nuevos retos, con impulso, potencializando la oportunidad y creciendo con cada aventura que te propongas vivir. Apúntate en el gimnasio, en clases de baile, camina y disfruta de esa carga de energía que te impulsa. Una serie de malestares físicos, acompañados por estados anímicos, te aquejarán y molestarán mucho en este día.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, conecta con la creatividad, manifiesta la en la realidad material, para eso debes equilibrar tu energía y esfuerzo de modo que sea productivo. Recuperarás tu energía física si realizas caminatas. La natación usualmente te dará una buena forma a tu organismo. Trabaja la empatía y verás como todo empieza a fluir de manera positiva.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, evita sacar tu humor negro, decir cosas de forma poco diplomática; recuerda que no eres el único dueño de la verdad. Nada de exigencias, tu estado físico y anímico no será el más oportuno para andar teniendo excesos sin consejo médico. Este período será el exacto para que concretes tus proyectos y se dé una estabilidad casi perfecta.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, muchos cambios se irán dando de forma paulatina, estos serán provechosos dependiendo de la manera que los enfrentes y de cómo sacas lo mejor de lo que se presente. Contarás con los favores de los astros para sentirte fuerte y vital en tu aspecto físico si actúas con prudencia y evitas todos los excesos. Cuida tu estómago y la alimentación.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, mantén una actitud positiva y equilibrada, valora los consejos, no actúes por impulso. Libérate del estrés compartiendo buenos momentos. Evita que las emociones negativas te dominen, porque la zona intestinal y digestiva será quienes pagarán las consecuencias. Crea los vínculos necesarios para avanzar y conquistar nuevos espacios.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

