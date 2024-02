¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 9 de febrero de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, nuevas ilusiones te motivan a seguir adelante, no retrocedas sigue avanzando. Cuidado con personas que hacen comentarios negativos, no te dejes influenciar por lo que escuchas o hablan de ti. Debes prepárate para luchar por lo que quieres, el que persevera vence. Saldrás adelante con un negocio o proyecto que promete crecer rápidamente.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, algo con un mensaje que recibes. Firmas de contratos o papeles importantes que se solucionan. Ten paciencia. Todo lo que haces esta semana te saldrá bien. Nueva oportunidad en el amor. Deja el pasado atrás, no retrocedas por nada. Sube esos ánimos, todo pasará. Evita poner barreras de comunicación entre tus seres más queridos y tú.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, conversación con una persona que te ayuda a resolver un conflicto. Cuídate de traiciones de amigos o familiares no confíes en nadie. La lucha es larga. Mucho movimiento en el trabajo, te preocupa, pero deberás estar tranquilo. Alguien conocido recupera la salud. Compra y venta que te mantendrá ocupado. Tu intuición te guiará hacia un nuevo proyecto.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te relajas socializando a través de las redes sociales. Buen momento para realizar cambios, persiguiendo un ascenso, pero debes visibilizar tu trabajo. Te sientes atrapado en un lugar sin saber qué hacer, eres inteligente y siempre resuelves las cosas. Una nueva religión donde te dan apoyo y ayuda. Pon interés en lo que quieres.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te preocupas por tu solvencia económica, pronto veras la luz. Se presentan unos momentos muy afortunados para el amor, favorecerá tanto la potenciación de la relación como la conquista. Las ideas de cambio para tu trabajo no serán ahora muy bien aceptadas, el ambiente no es propicio para los cambios. Tomar mucho líquido, te ayudará a tu salud y bienestar.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, toma las precauciones que sean necesarias para mantener tu estabilidad económica, pues no se descartan situaciones que te harán gastar mucho más de lo presupuestado. Cuando te acuestes pensarás en lo duro que es levantarse cada mañana para ir al trabajo, pero lo compensan pensar que es por tu familia que haces todo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, puede que estés necesitando nuevos horizontes de trabajo, aunque tendrás que esperar un poco tu oportunidad. En el terreno amoroso puedes prolongar la irritación causada por los acontecimientos del fin de semana, pero puede que sea injusto para tu pareja, que se vio atrapada en guerras que no eran las suyas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, arrancarás la nueva temporada con una excelente predisposición hacia el trabajo, con garra y ganas de comerte el mundo. Posiblemente no debieras desperdiciar este momento trabajando para otros, es hora de volar por tus propios medios. El amor puede darte un respiro si tomas las riendas de una relación que se te escapa.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, solo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Tienes la capacidad de hacer realidad tus sueños. Si eres muy franco, podrías ser también muy ofensivo. Controla la exageración. Si tienes pendiente algún asunto doméstico o familiar, deja su resolución para otro día, hoy solo te causaría frustración y sensación de fracaso.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, necesitas descansar más y mejor, así podrás estar más lúcido a la hora de aportar ideas. Desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Quizá ha llegado el momento de llevar las cosas fuera del trabajo y ver qué sucede. Tendrás el coraje suficiente para aceptar el reto Atraviesas una etapa muy turbulenta en el amor.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, una oferta tentadora está por aparecer en el campo del dinero, recuerda no perder el sentido de las proporciones para que no eches a perder una buena oportunidad. Si has tomado una decisión en lo profesional que perjudica a otros, piénsate muy bien las consecuencias. Vas a tener un encuentro muy agradable con algunos miembros de tu familia.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, preocupación por un familiar. En lo laboral, sea cual sea tu situación, tendrás que aprovechar tus oportunidades. Puede que la relación con alguien de tu entorno profesional, se vuelva más íntima y profunda. Debes tomar decisiones que pueden dañar o perjudicar a la persona amada, ahora volverás a recuperar la calma.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.