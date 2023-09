¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 22 de setiembre de 2023! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, te propondrán una sociedad que puede ser lo que buscabas para independízate económicamente, pero tú lo tomarás con mucho recelo, asesórate bien y desparecerá la desconfianza. Expresa tus sentimientos con sinceridad y verás que tu pareja te responderá como lo merece la relación tan enternecedora que tienen.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no te dejes llevar por impulsos de ser obstinado en tu economía, este tiempo no será el más indicado para hacer gastos innecesarios. Si no te organizas y te tomas un tiempo para descansar tu salud se verá afectada y tu trabajo también, puedes evitarlo. Día de dudas, no dejes que la inseguridad te haga desconfiar de la persona que amas.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, empiezas a ver tus metas laborales cumplidas, es hora de retomar los proyectos personales, estás en un buen momento, de lucha e inspiración y puedes lograr lo que quieres. Cambios muy trascendentes a nivel laboral, si los afrontas con serenidad y reúnete con tu pareja y hablen de cómo pueden fortalecer lazos afectivos.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, reflexionando cada decisión que tomes, serán muy positivos para ti. Tendrás un firme convencimiento de contar con el apoyo de cupido en esta obra tan romántica que tienes, en este momento especial. No te preocupes tanto por un problema que surgirán hoy en tu trabajo, contarás con ayuda para resolver cualquier complicación.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, posterga para más adelante cualquier tipo de planteo que tengas que hacer referente a tu trabajo. Habrá algún tema pendiente. Tomarás distancia de tu pareja debido a tensiones acumuladas que te proporcionan algunas dificultades en la relación. Recibirás buenas noticias en tu trabajo, es posible que sea de un ascenso o un aumento de sueldo.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, hoy tendrás que ponerte fuerte con alguien que trabaja contigo, que con su desidia te está perjudicando. Si no actúas con sentido común, tus propios celos o los de tu pareja te generarán complicaciones futuras a corto plazo. La zona genital será un punto referente a tu cuidado en la salud, ya que tendrás una manera de ver los cuidados que tendrás que hacer.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te harán una propuesta laboral que implicaría viajar, no te apresures a dar una respuesta, pon en la balanza los pro y contra, sólo así sabrás si te conviene. No sentirás desbalances en tu organismo, pero sí quizás tengas que hacer algo para estabilizarte. Día de progresos importantes en tu trabajo gracias a tus conocimientos y a tu experiencia.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, día de desacuerdos que provocarán discusiones en tu trabajo, no pierdas la calma y lograrás poner orden, y avanzar en los asuntos importantes que te conciernen a ti directamente. La rutina podrá llevarte a un estado de nerviosismo, deberás combatir tu ansiedad permanente; consulta a un especialista.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, alguien mayor de tu trabajo con mucha experiencia, te dará una gran enseñanza que te permitirá avanzar hacia tus metas sintiéndote seguro de los pasos que das. La actividad física y los paseos al aire libre serán el mejor remedio para calmar tus nervios pasajeros y así poner en orden tu organismo. Haz ejercicios así las defensas orgánicas estarán altas y te evitarás desórdenes físicos.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, aprovecha que hoy contarás con un magnetismo especial para lograr lo que te propones laboralmente, toca puertas, pide favores, no te lo negarán. Tu inconsciente reaccionará a propuestas muy significativas para tu salud mental. Estarás muy tensionado y con mucho estrés. Un consejo sabio será el de alimentarte adecuadamente.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, el problema laboral en tu trabajo continuará, trata de mantenerte al margen y no te verás involucrado en ninguna situación que te comprometa. La zona de intestinos estará expuesta a dolencias, los florales y algo de homeopatía será beneficioso. No dudes en acercarte si estás distanciado por diferentes motivos, lograrás situaciones que te gratificarán en positivo.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tu eficiencia y experiencia serán tus mejores cartas de presentación para el trabajo que quieres conseguir, ten confianza en ti mismo y el puesto será tuyo. La parte circulatoria estará con altibajos, será el momento ideal para que le pongas verdadero acierto. Una mirada adecuada de la realidad en tu salud te ahorrará disgustos, distráete con buena música.

