Pamela López, esposa de Christian Cueva, le expresó todo su amor al futbolista por motivo de San Valentín y aprovechó para recordar el día que contrajeron matrimonio.

En un post de Instagram, la madre de los hijos de ‘Cuevita’ expresó todo su cariño hasta el mediocampista y escribió una reflexión bíblica sobre el amor.

“El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. (1 Corinthios 13,4-7)”, citó.

“Qué vida el amor todos los días en nuestros corazones. @cueva10oficial te amo”, agregó.

Pamela López y Christian Cueva se encuentran radicando en Arabia Saudita, país donde juega ‘Aladino’ para el Al-Fateh. El mediocampista de la selección peruana ha recuperado su mejor nivel desde que juega en el medio oriente.

