La atleta española Laura García-Caro protagonizó un insólito momento en el Campeonato Europeo de Atletismo 2024. Y es que parecía que ya tenía asegurada la medalla de bronce en la final femenina de 20 kilómetros en marcha, celebró antes de tiempo muy cerca de la meta, pero fue alcanzada por otro competidora.

En los últimos segundos, Laura García-Caro, conocida como la “cruzazulea” se dio tiempo de colgarse la bandera de España e incluso alzó el brazo para celebrar lo que era un inminente triunfo, pero no contaba que muy cerca estaba otra atleta que terminó pasándola.

Casi al final de la carrera, cuando Laura -especializada en marcha atlética- volteó a su derecha vio a otra atleta y su reacción se viralizó en las redes sociales.

La ucraniana Lyudmila Olyanovska aprovechó la distracción de la atleta española y logró el tercer lugar, haciéndose acreedora de la medalla de bronce tras participar en los 20 kilómetros de la categoría en los Europeos de Atletismo de Roma.

“Ahora estoy decepcionada por haber perdido ese bronce en el último momento. A falta de 200 metros iba mirando hacia atrás, he apretado todo lo que he podido en el último 100, pensaba que no me pillaba y al final me ha pillado. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado todo este tiempo tan difícil”, dijo la española a la prensa.

“Realmente venía dando todo, sabía que no había terminado (la marcha) y bueno, espero que en otra ocasión sea distinto”, agregó.

MIRA EL VIDEO:

Nunca hay que celebrar antes de tiempo. pic.twitter.com/vZBPTakYjf — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) June 7, 2024

Video: “X” @ Ramon_AlvarezMM

