El entrenador del FBC Melgar, Walter Ribonetto, se mostró incómodo con la sanción de cuatro fechas de la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol a Horacio Orzán y más aún cuando la notificación llegó un día antes del duelo con Universitario.

“Nosotros no nos quejamos por nada, nosotros competimos, hacemos hincapié en el equipo, pero hacer estas cosas de esa manera, que me avisen un día antes que no puede jugar Orzán. Y el partido de Ayacucho había sido hace 14 días. Nosotros nos enfocamos en lo deportivo, pero se vienen repitiendo estas cosas. El trabajo paga, a la larga el trabajo paga. Seguiremos trabajando, dar vuelta a la página y pensar en el partido viernes ante Garcilaso”, señaló.

El estratega argentino recalcó que no van a descuidar la Liga 1 ni la Copa Sudamericana, ambos torneos lo jugarán por igual.

“El torneo local no lo vamos a dejar de lado, la copa tampoco la vamos a dejar de lado. El recambio, tener competencia es difícil para todos los equipos. Ahora haremos el análisis. No me gustó la forma del segundo tiempo (Universitario). Corregiremos eso”, dijo Ribonetto.

El DT rojinegro reconoce que jugaron mal el segundo tiempo con Universitario y buscará en la semana corregir para que no vuelva a ocurrir.

SE VIENE

La mentalidad está puesta en el duelo con Deportivo Garcilaso, a jugarse el viernes 18 de abril a las 15:00 horas en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (Unsa). Sin embargo, el encuentro con Puerto Cabello de Venezuela se jugará el martes 22 de abril desde las 21:00 horas en la Unsa.

INVICTO

Melgar perdió el invicto ante Universitario de Deportes, aun así dependen de sus propios resultados para ganar el Apertura.