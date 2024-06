Frente a los últimos hechos registrados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la congresista Adriana Tudela presentó un proyecto de ley para declarar en emergencia la regulación aeronáutica del Perú y permitir la privatización de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac).

La propuesta legislativa impulsada por la parlamentaria de Avanza País, señala que la declaratoria de emergencia permitirá reducir la burocracia, fomentar la competencia y garantizar la eficiencia en las normas sectoriales. Ello en respuesta a la sobrecarga regulatoria y la deficiente gestión en la operación y mantenimiento de aeropuertos comerciales, se precisa.

“Se faculta al Poder Ejecutivo para legislar todas las medidas conducentes a la promoción de la inversión privada, bajo la modalidad de privatización, en la Corpac, por el plazo de 120 días calendarios, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley”, se lee en el documento.

La iniciativa de Adriana Tudela señala que la “Presidencia del Consejo de Ministros, mediante decreto supremo, aprueba el Plan de Emergencia para la Regulación Aeronáutica del Perú, en un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente ley en el diario oficial El Peruano”.

Cabe precisar que el Ministerio Público inició una investigación preliminar en contra de Corpac S.A. por el presunto delito de omisión de funciones, debido a la falla registrada en las luces de la pista de aterrizaje del aeropuerto Jorge Chávez.

Dicho incidente que ocurrió la noche del último domingo, provocó la cancelación y programación de vuelos en el terminal aéreo, además, miles de pasajeros salieron perjudicados.

Presidente de Corpac

El presidente de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac), José Luis Barrios, compareció esta semana ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso para responder por el corte de energía que afectó la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el pasado 2 de junio.

José Barrios reconoció la responsabilidad de Corpac en el incidente, señalando que “son equipos de Corpac; es cableado de Corpac. Seguro no se ha hecho ese mantenimiento adecuado en estos 14 años que han tenido”.

Ante la gravedad del hecho y el impacto que tuvo en miles de pasajeros, el presidente del grupo de trabajo legislativo, Wilson Soto, consultó a Barrios si evaluaba la posibilidad de renunciar al cargo. A lo que Barrios respondió: “No he evaluado la posibilidad de presentar mi renuncia porque no lo considero una responsabilidad mía. Sin embargo, tengo que asumir el problema que ha surgido y esforzarme para que esto no vuelva a suceder”.

