Día Mundial del Sexo: Conoce qué día es el mejor para tenerlo

Investigadores de la London School of Economics and Political Science determinaron que hay un día en particular de la semana para tener relaciones sexualesa, informa. Información que llega justo este 6 de septiembre, en que se celebra el Día Mundial del Sexo.

Si bien los fines de semana hay más disponibilidad de tiempo para que las parejas tengan momentos de intimidad sin estar muy preocupados por el trabajo o quehaceres, el estudio revela que, biológicamente, existe un día de la semana donde el cuerpo humano está en mayor capacidad de obtener una experiencia satisfactoria durante las relaciones sexuales: los jueves.

Los estudiosos explican que el cerebro aprende por repetición, de ahí que el cuerpo reconoce en qué momento bajan las responsabilidades y preocupaciones y se tiene mejor ánimo.

Los investigadores lo llaman 'la puerta al fin de semana'. Así, los jueves los seres humanos segregamos más hormonas relacionadas con la actividad sexual, lo que influye en el aumento de libido y sensación de bienestar.

Además, la investigación precisa que el momento propicio para tener intimidad con la pareja son las mañanas de los jueves al incrementarse la testosterona masculina y el estrógeno femenino.

Cabe precisar que este año, otro estudio de Queen´s University de Belfast, en Londres, concluyó que la intimidad matutina mejora la calidad de vida y el funcionamiento de los órganos del cuerpo.