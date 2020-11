J Balvin es uno de los artistas colombianos con mayor aceptación internacional y ello se ve reflejado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de 45 millones de seguidores. Todo lo que comparte el cantante recibe miles de reacciones y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de un collage fotográfico que publicó el intérprete de “Amarillo” en su perfil de Instagram, donde se dejó ver con un renovado look tras ganar en la categoría Mejor álbum urbano en los Latin Grammy 2020.

“Un tipo serio José, tal cual cómo me quería ver mi ex ex ex ex suegra con este flow”, escribió J Balvin como descripción de sus imágenes.

Según se pudo observar, J Balvin se dejó crecer la cabellera y se pintó de color rubio.

Las instantáneas no pasaron desapercibidas por los fans del intérprete colombiano, quienes expresaron su opinión sobre el nuevo look de J Balvin en la sección comentarios de Instagram.

“Parece pero a actor de novela turca”, escribió un usuario de Instagram.

