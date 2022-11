El nombre de Deyvis Orosco sonó fuerte esta semana después de que en el programa “Magaly TV: La Firme” difundieran unas imágenes donde se le ve saliendo del conocido sauna “Thai Club Spa”, el cual ofrece masajes tántricos, en altas horas de la madrugada.

Ante la repercusión que ha tenido el ampay, “JB en ATV” adelantó que este sábado 12 de octubre lanzará un sketch inspirado en este suceso protagonizado por el intérprete de “No te creas tan importante”.

En el adelanto difundido en las redes sociales del programa de ATV, vemos que el actor cómico Danny Rosales será el encargado de dar vida a Deyvis. “Este sábado… el ampay de la semana”, escucha decir a la voz en off, mientras se ve a ‘Deyvis’ recostado sobre una camilla, cuando de pronto aparece un reportero, quien le cuestiona: “Es el bomboncito de la cumbia. ¿Qué haces tantas horas en un spa?”.

Por su parte, Rosales sorprendió a sus fanáticos tras compartir en su cuenta de TikTok un video en el que lo vemos personificado de Deyvis Orosco y de fondo suena el conocido tema “El Arbolito”.

En los comentarios, sus seguidores han expresado que se sienten ansiosos por ver el sketch completo. “No me lo pierdo este sábado JB”, “Lo máximo”, “Son únicos”, “Te olvidaste tus lentes”, “Yo lo veré con mi canchita”, “Qué buena”, “Se pasan. Ja, ja, ja”, “No me pierdo JB. Con cariño”, “Danny se pasa, no me perderè el programa”, fueron algunas reacciones.

