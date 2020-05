Nieto de Mario Moreno ‘Cantinflas’, Mario Moreno del Moral, conversó con el programa “Ventaneando” de TV Azteca y sorprendió a más de uno al revelar que el actor Johnny Depp desea de dar vida a su famoso abuelo en la pantalla grande.

Según relató el joven artista, él conoció al actor de Hollywood en el año 2011 cuando realizaba un documental. Ambos lograron tener una conversación gracias a su fallecido abuelo.

“Me dice que le gustaría personificar a Cantinflas. Yo estaba haciendo un documental a dos artistas españoles… estábamos ahí grabando, estaba sentado Johnny Depp, y Yordi (un amigo en común) le dice ‘oye, tú sabes quién es Cantinflas, y Johnny Depp le dice como ‘sí, por qué’, ah bueno, pues ese chico que está allá, es su nieto. Llega y me dice ‘mucho gusto, mi nombre es Johnny’, y yo ‘mucho gusto mi nombre es Mario’, me dice ‘¿te llamas igual que tu abuelo?’, entonces para mi fue como de ¡ah caray!, no nada más sabe que es Cantinflas, sabe que se llama Mario Moreno”, relató el joven.

“Me contó cómo conoce la figura de Cantinflas, que siempre que tiene momentos para relajarse o salir de viaje le gustan mucho las playas mexicanas, entonces cada que venía a México y prendía la televisión siempre veía a este personaje en diferentes películas y él dice ‘no hablo español a la perfección, pero tu sabes como actor cómo es la actuación, aunque no hables el mismo idioma, como los sentimientos traspasan la pantalla, como la risa es algo super potente’, entonces como él se reía viendo al personaje. Me contaba cuando mi abuelo gana en los Globos de Oro por La Vuelta al Mundo en 80 días y le gana a Marlon Brando y él lo sabía, o cuando mi abuelo presentó en los Oscar”, agregó.

Mario Moreno ‘Cantinflas’ fue un mimo, actor, productor, guionista y comediante del cine mexicano. El personaje se asoció y se sigue asociando con la identidad nacional de México y le permitió a ‘Cantinflas’ establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión en Hollywood.

Nieto de ‘Cantinflas’ junto a Johnny Depp. (Foto: Instagram)

