Joven arequipeño se convierte en el mayor coleccionista de dinosaurios en el mundo

El arequipeño César Canales, acaba de ser reconocido por los Record Guinness, como el mayor coleccionista de dinosaurios en el mundo, ya que el joven tiene en su poder más de 1400 ejemplares de estos animales extintos y, además, los mantiene en su empaque original con sus accesorios.

César comentó que el filme Jurassic Park lo inspiró para poder coleccionar dinosaurios y, en 2009, comenzó de manera profesional con colecciones que salían en periódicos.

Una de los artículos de su colección más importantes, es un poster original de la película Jurassic Park: “con este (el poster) inicié todo lo que vemos aquí (...) no me importó pagar y , cuando me llegó, fue en una caja chiquita y pensé que me habían engañado, pero al abrirlo me di cuenta que em habían dado el poster original de la promoción”

LA PASIÓN DESDE NIÑO

César confesó que desde muy niño tuvo problemas de aprendizaje que lo llevaron a buscar algunos pasatiempos que captaran su atención y, de esa forma, encontró a los dinosaurios.

“Algunos fueron regalos, los tengo guardados (...) supongo que debo de tener unos 400. Antes de que tuviera tantos, la colección estaba dividida por áreas”, expresó el arequipeño.

