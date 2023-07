TikTok y otras redes sociales nos han demostrado que los animales son capaces de hacer cualquier cosa. Prueba de ello es un reciente video en el que una rata se escondió debajo de una plantita para evitar ser pisada por un hombre en plena calle.

Tal como se puede apreciar en el clip compartido por el usuario @wsvip88888888, un muchacho que se encontraba en la calle se percató de que había una rata merodeando su casa. Por ello, se acercó para pisarla; sin embargo, algo impidió que lo hiciera.

El astuto roedor vio que el muchacho iba a aplastarlo, por eso, se escondió debajo de una plantita que estaba en el piso. Al ver esto, el chicho comenzó a jugar con el animal, moviendo su pie por momentos para asustarlo. Este video viral sorprendió a miles de la plataforma china.

“La inocencia de un animalito que pide vivir”, “Pobrecito, cómo se esconde”, “Me dieron ganas de protegerlo más”, “Merece vivir por inteligente”, “El ratón: ‘Me esconderé detrás de este árbol para que no me vean’”, “Pobre, se esconde”, “Si no me muevo, nadie me ve”, fueron algunos comentarios dejados por los usuarios en TikTok.