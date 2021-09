Los vacunatorios se han convertido en espacios para que los peruanos puedan expresar su alegría al recibir la vacuna contra la COVID-19. Algunos, aprovechan el momento y los hacen memorable, como la pareja que se comprometió en matrimonio durante la jornada de vacunación en Lima Sur.

Durante la jornada del VacunaFest, un joven aprovechó el momento y la asistencia de las personas, para expresar su amor a su pareja y pedirle matrimonio.

“Él le dijo SÍ a la vacuna y ella le dijo SÍ al amor de su vida. El Vacuna Fest nos sigue trayendo sorpresas Celebramos el compromiso de los residentes de Lima Sur y de todos los comprometidos con la lucha contra la COVID-19 ¡Felicidades!”, es lo que se lee como leyenda que acompaña el tierno video de la pedida de mano.

❤️ Él le dijo SÍ a la vacuna y ella le dijo SÍ al amor de su vida

👰🏻‍♀️ El Vacuna Fest nos sigue trayendo sorpresas

💍 Celebramos el compromiso de los residentes de Lima Sur y de todos los comprometidos con la lucha contra la COVID-19 ¡Felicidades!#VacunaFest @Minsa_Peru pic.twitter.com/upvSdpY1tg — Diris Lima Sur (@DIRISLimaSur) September 12, 2021

¿Después de vacunarme hay alimentos que no debo consumir?

El Instituto Nacional de Salud (INS), entidad del Ministerio de Salud (Minsa), aclaró que no existe evidencia científica para restringir a las personas el consumo de ciertos alimentos tras recibir la vacuna contra el COVID-19.

El INS se pronunció, en un comunicado, ante las versiones que circulan en redes sociales respecto a la alimentación que deben seguir los ciudadanos inoculadas.

“El mito que se ha creado en torno a que no se debe consumir pescado posterior a la vacunación por temor a algún tipo de infección no es reciente. El consumo de pescado no debe ser restringido, por el contrario, es un alimento que debe ser incluido en la dieta familiar dos veces a más durante la semana”, señaló la nutricionista del INS Gisella Mauricio.