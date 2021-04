La periodista Juliana Oxenford se mostró indignada contra los usuarios que la critican de manera constante en redes sociales, buscando cuestionar su credibilidad y les envió un mensaje.

“A mi me dicen que deje de hacer caso a las redes, pero yo soy picona, y me molesta cuando dicen mentiras. Todo aquel comentario que se desliza y que pretende atentar a lo que yo más cuido que es mi credibilidad. Yo sé que no le tengo que gustar a todo el mundo, al contrario, me parece bien que no le guste a la gran mayoría, es democracia”, expresó en ‘Al estilo Juliana’.

En ese sentido, la conductora de televisión dejó en claro que no dirá por qué candidato presidencial, sea Pedro Castillo o Keiko Fujimori, votará en la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2021.

“Ahora me dicen que soy fujimorista. ¿De donde sacan eso? Ahora mañana van a decir que mi mejor amigo es Rafael López Aliaga, que Martín Vizcarra me está invitando a ser asesora, tampoco alucinen tanto señores”, manifestó.

“A veces yo tengo que controlar mi propia energía y postura frente a diferentes candidatos para ser más justa. Si hablamos tanto de Fujimori, hablamos tanto de Castillo. Si ustedes quieren saber a quién prefiero, saquen sus propias conclusiones, yo no lo voy a decir. Porque muchos periodistas caen en creer que el televidente es sonso y no tiene la capacidad de terminar con un juicio de valor para ver que es lo mejor para el país”, agregó.