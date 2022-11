La reconocida artista peruana Julie Freundt lanzará su nuevo disco “Aprovechemos” el dieciocho de noviembre en una presentación especial. Como reveló, es el primer concierto realizado por ella misma tras la pandemia por COVID-19.

La cantante criolla compartirá con su público ocho nuevos temas de diversos ritmos latinoamericanos. Contendrá canciones de género candombe, vals, samba brasilera, entre otros.

“Este disco es muy especial para mí porque es totalmente distinto a los discos que he lanzado antes”, expresó Freundt en diálogo con CORREO.

¿A qué se debe el nombre de tu nuevo disco y qué buscas transmitir con este último trabajo?

“Aprovechemos” responde al título de una canción (del álbum) que está en ritmo de candombe, la hice con un amigo nicaragüense que se llama Joaquín Gómez. Él me pidió hacer esta canción, hace como año y medio, para un amigo de él que estaba por partir.

Para mí es: “Aprovechemos este tiempo que no vuelve”, “Aprovechemos este tiempo que aún está”, “Ya no perdamos el tiempo en pequeñeces”, “Solo vivamos lo que queda por recordar”.

En el 2021 grabaste el tema “Quiero un Perú” junto a Sylvia Falcón. ¿Cómo fue el proceso preparar esta canción por el bicentenario?

Tanto ella como yo formamos parte de Así crea Perú, la cual es una asociación multidisciplinaria. En el proceso, empecé a preguntarles: “¿Cuál es el Perú que queremos?”. Hicimos un torrente de ideas, las fui recogiendo y después amanecí, una mañana, con letras en la cabeza que se las pasé.

Fue maravilloso hacerlo con Sylvia, sabíamos una de la otra pero nunca habíamos hecho nada juntas. Sirvió para conocernos. Creo que lo maravilloso de las colaboraciones es que uno llega a conocer más y empiezas a desarrollar una amistad.

¿Has recibido propuestas recientemente de volver a la televisión como coach o jurado de algún programa?

Recibí la oferta de Gisela (Valcárcel) cuando estuve en el 2021 y le agradezco mucho porque me volvió a conectar con la esencia. Es algo que le agradezco mucho porque no es la primera vez que trabajamos juntas, que me convoca para ser parte de su staff, pues en el 2009 fui parte de “El Show de los Sueños”.

Debo confesar que no he recibido alguna oferta, pero me encantaría recibir alguna invitación o propuesta para estar como coach porque es algo que me llena de vida. Eso es algo que vivo día a día en las clases en Acordes.

Como artista y directora de Acordes. ¿Qué consejos le podrías dar a los nuevos músicos?

Siempre la preparación, creo que el estudio es importante. No dormirnos en nuestros laureles porque a veces demora ese éxito que buscamos y a veces llega a la primera, pero después de repente se disuelve. Es difícil mantenerse en el tiempo.

Hay que tener la capacidad de reinventarse, de ver lo que uno quiere y qué cosas son lo que quieres hacer con tu carrera. A dónde quieres llegar y también qué es lo que quieres cantar.

¿Qué próximas presentaciones tendrás y dónde serán?

Estoy este viernes dieciocho de noviembre en el “Cocodrilo Verde”, debo confesarte que es el primer show que hago y produzco como Julie. No es la primera vez que voy a cantar tras la pandemia porque vengo cantando para terceros en distintos eventos. Pero es el primer concierto que hago y además estoy lanzando mi nuevo disco, el cual me tiene muy ilusionada. Estoy en dos horarios, a las ocho y de las diez de la noche.

