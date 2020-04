Kylie Jenner, la menor del televisivo clan de los Kardashian, fue nombrada por segundo año consecutivo la multimillonaria más joven artífice de su propio éxito, un título que ha logrado gracias a su compañía Kylie Cosmetics, informó la revista Forbes.

Con esta empresa, Jenner, de 22 años, ha logrado que su fortuna ascienda a unos 1.000 millones de dólares, según la publicación.

“Sí, artífice de su propio éxito (pese a que ha recibido mucha ayuda de su famosa familia, no heredó su negocio, lo montó ella)”, explica Forbes en su artículo, que ya el año pasado recibió críticas al dar a Jenner este título por todos los privilegios y ventajas con las que ha contado para construir su imperio, como la enorme visibilidad tanto en televisión como en las redes sociales.

Solo otras dos personas por debajo de los 30 años, el cofundador de Snap, Evan Spiegel, y el creador de la compañía de pagos Stripe, John Collison, han sido considerados como multimillonarios responsables de su enorme patrimonio, ambos de 29 años.

Jenner contó a Forbes en 2018 que invirtió 250.000 dólares de dinero que ganó como modelo en 2015 para pagar a una empresa externa para fabricar los primeros 15.000 kits labiales, cuyo éxito rotundo desembocó en su compañía de cosméticos Kylie Cosmetics.

“Me dije: ‘estoy lista para poner mi propio dinero. No quiero hacerlo con el dinero de otra persona’”, explicó la celebridad estadounidense.

En 2019, la estrella de “Keeping Up With the Katdashians” vendió el 51 % de la empresa al gigante de la belleza Coty Inc. por 600 millones de dólares, por lo que la compañía tiene un valor de unos 1.200 millones de dólares.

“El dinero de la venta y su restante 49 % de la empresa hacen que Jenner sea una de solo 2.095 personas en el mundo con una fortuna de más de diez dígitos”, concretó Forbes.

Recientemente, Jenner donó 1 millón de dólares a la lucha contra el coronavirus a través de su ginecóloga, con lo que se pagarán miles de mascarillas y otros materiales de protección para el personal médico.

