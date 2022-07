Provócame de Chayanne vio la luz hace dos décadas, exactamente un 21 de julio de 1992. Sin pensar que la canción homónima se convertiría en un hit que hasta ahora, 30 años después, es elegida para animar todo tipo de fiestas y la coreografía sigue causando furor en el mundo entero.

Elmer Figueroa Arce, nombre verdadero del artista portorriqueño, comenzó su carrera musical en 1978 luego de ser seleccionado para formar parte del grupo juvenil Los Chicos, conjunto con el que permaneció por cinco años hasta que se disolvió y entonces empezó su camino como solista.

Desde 1938 comenzó a escribir su senda como cantante solista pero no fue hasta la llegada de la década de 1990 que su carrera despegó. Uno de los motivos fue la canción “Provócame”, que hasta la fecha tiene un origen poco conocido.

Así fue la portada del álbum "Próvocame". En ese entonces el artista tenía 24 años (Foto: Chayanne / Facebook)

¿CÓMO SE GRABÓ “PROVÓCAME”, LA INOLVIDABLE CANCIÓN DE CHAYANNE?

“El centro de mi corazón”, “Isla desnuda”, “Mi primer amor”, “Socca Dance”, “El arte de amar”, “Todo el mundo necesita un beso”, “Éxtasis” fueron algunos del los hits que venían en el álbum de “Provócame”; no obstante, el sencillo de nombre homónimo es quien se llevaría todas las miradas -y oídos-.

Sin embargo, su origen es bastante peculiar, pues se trata de un cover. La canción, cuyo nombre original en inglés era “Nobody else”, fue compuesta por John Van Katwik y Marcel Schimscheimer y ya había sido grabada dos años antes por el artista holandés René Froger.

Es más, el saxo característico que se escucha en la introducción de “Provócame”, de hecho, pertenece a la artista holandesa Candy Dulfer, que también participó de la versión inicial, aunque la letra y empatía de Chayanne hicieron que la versión en español se convirtiera en un verdadero suceso, en Estados Unidos y Latinoamérica.

“Yo no estaba seguro del éxito del disco. No sabíamos si les iba a gustar el nuevo look, la barba... (dejó la apariencia de jovencito engreído por una de adulto apuesto) Es muy difícil romper el hielo después de un descanso (había tomado una pausa de 2 años tras su anterior disco ‘Tiempo de vals’)”, le había dicho el boricua a la mexicana Verónica Castro en una entrevista de entonces.

“PROVÓCAME”, LA CANCIÓN DE CHAYANNE, DIO ORIGEN A UNA NOVELA CON EL MISMO NOMBRE

Casi diez años más tarde, la celebs recibió una propuesta de Argentina, para protagonizar una novela junto a Araceli González y Romina Yan. El melodrama, que se emitió por Telefe entre julio de 2001 y enero de 2002 y en la que el cantante interpretaba a un cuidador de caballos cuyo amor era disputado por dos mujeres, se llamó igual que el famoso tema que tantas satisfacciones le había dado: “Provócame”.

Incluso al cierre de cada capítulo podía escucharse la inconfundible letra que empieza diciendo: “Coqueteando junto a él, te encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te hice sonreír...”.

Chayanne junto a Romina Yan y Araceli González en la telenovela "Provócame" (Foto: Telefe)

