Luis Fonsi sorprende con su respuesta a chavista que lo cuestionó tras concierto Venezuela Aid Live

Todo indica que Luis Fonsi no dudó ni un solo momento para responder a una usuaria de Instagram quien lo cuestionó por su presentación en el concierto Venezuela Aid Live.

Las críticas surgieron luego de que el cantante boricua posteó un video de su concierto en el histórico evento en Colombia, acompañado del siguiente mensaje:

“Cuando te acompañan más de 200.000 personas con el corazón en la mano a cantar No me doy por vencido. Veo esto y se me eriza la piel. Los venezolanos nunca se darán por vencido, eso lo tengo claro”.

Posteriormente, una usuaria le dejó unas palabras con varias faltas de ortografía, con el speech chavista sobre el show artístico.

Inmediatamente, Fonsi contestó a la joven: “En realidad se me eriza la piel leer tantos errores ortográficos en un mensaje. Que tengas un lindo día”.

Venezuela Aid Live que fue realizado en la ciudad colombiana de Cúcuta el 22 de febrero, congregó a un sinnúmero de personas procedentes de diversos países.