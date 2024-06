El “ghosting” es un comportamiento no deseado en las relaciones. Bumble habló con expertos y te contamos más al respecto.

¿Cómo se ve el ghosting?

El ghosting es cuando alguien cesa toda comunicación contigo y no da ninguna explicación. Es casi como si desaparecieran de la faz de la tierra. Como con cualquier experiencia de citas, hay algunos matices en el ghosting: “El punto clave es que hubo algún contacto para empezar”, dice la psicóloga, la Dra. Pamela B. Rutledge. “No responder a un primer mensaje no es ghosting”. Además, una desaparición lenta de la comunicación puede no constituir ghosting. En cambio, esto podría ser una forma de “breadcrumbing”, o dar falsas esperanzas sin la intención de buscar una relación seria.

¿Por qué la gente hace ghosting?

Cuando has sido víctima de ghosting, es natural asumir que has hecho algo mal. Pero en la mayoría de los casos, este comportamiento revela más sobre el “ghoster”, específicamente, lo que está sucediendo en su vida y cómo aborda las citas.

A veces, las personas hacen ghosting sin darse cuenta. “Pueden estar hablando con varias personas y perder el hilo de las conversaciones”, dice la Dra. Michelle Drouin, catedrática de Psicología de la Universidad Purdue de Fort Wayne. También porque no están seguros de lo que quieren en una relación, o no están interesadas, pero no saben cómo comunicarlo con la otra persona. Acorde a la terapeuta de relaciones y profesora, Dra. Marisa T. Cohen. “Al hacer ghosting, algunas de estas personas sienten que están protegiendo los sentimientos de la otra persona.”

¿Por qué es malo el ghosting?

Incluso si no hubo mala intención, “hacer ghosting repetidamente es un patrón de comportamiento abusivo y puede mostrar falta de madurez y habilidades interpersonales”, dice la Dra. Rutledge. “Y puede tener efectos negativos significativos en la persona que está siendo ghosteada”.

“Las personas que son ghosteadas en aplicaciones de citas pueden experimentar una disminución en la autoestima debido a la falta de confianza en su atractivo romántico”, dice la Dra. Rutledge. “Esto es especialmente cierto si el ghosting toma por completo a la persona por sorpresa.” Ser ghosteado también puede dejar a los que están saliendo enfrentando preguntas sin respuesta sobre qué podría haber salido mal.

¿Cómo evito hacer ghosting en Bumble?

“Para asegurarte de que no ghostees a alguien sin querer, limita tus conversaciones en la aplicación a personas en las que realmente estés interesado y lleva un registro de esas interacciones”, dice la Dra. Drouin. Asegúrate de responder a los mensajes, y si no quieres seguir una relación con alguien, hazles saber tan pronto como puedas. La Dra. Cohen sugiere enviar un mensaje como: “Realmente disfruté hablar contigo, pero no creo que seamos una pareja romántica. ¡Te deseo mucho éxito en tus relaciones!”

Terminar conexiones adecuadamente también puede ayudar con el crecimiento personal. “La capacidad de ser honesto y expresar cómo te sientes es fundamental para las relaciones saludables”, dice la Dra. Rutledge.

¿Puedo reportar haber sido ghosteado en Bumble?

Sí, puedes Bloquear y Reportar a alguien en Bumble por hacer ghosting si no se presenta a una reunión en persona previamente acordada. Puedes encontrar el botón de Bloquear y Reportar tocando en los tres puntos grises en la esquina superior derecha de la pantalla de chat con tu match. Para reportarlos por hacer ghosting, toca “Comportamiento fuera de Bumble”, y luego “Me dejó plantado”. También puedes reportar a alguien con quien te has desvinculado, incluso si has olvidado su nombre, contactando a nuestro equipo de soporte, ya sea en nuestro sitio web o en la aplicación, y proporcionando toda la información que puedas.

El ghosting puede parecer una forma fácil de ahorrar tiempo y reducir tu propio estrés. Sin embargo, este método de evasión es en última instancia más perjudicial y falta de respeto hacia tu match. Al expresar directa (y cortésmente) tu falta de interés, ayudarás a otros a encontrar un cierre y seguir adelante. Además, estarás adoptando un enfoque más amable y maduro.

