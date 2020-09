Científicos de la Universidad de Hawái y el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la Luna se está oxidando, proceso que no debería ocurrir debido a que se requiere de agua y oxígeno.

Los resultados del estudio, publicado este martes en la revista Science Advances, detallaron que el orbitador Chandrayaan-1, que voló en la primera misión de la India al satélite de la Tierra, encontró hematita, que es una forma de óxido que requiere de dos elementos que no están en la superficie lunar.

“Es muy desconcertante. La Luna es un entorno terrible para que se forme hematita”, dijo Shuai Li, autor principal del estudio y doctor en geociencias planetarias.

Cabe recordar que el orbitador había encontrado agua y trazó un mapa de minerales en la Luna en 2008, cuando estudiaba su superficie.

“Al principio, no me lo creía en absoluto. No debería existir en base a las condiciones presentes en la Luna”, añadió Abigail Fraeman, científica de la NASA.

Hipótesis

La NASA explicó en un comunicado que la corriente del viento solar bombardea la Tierra y la Luna con hidrógeno, elemento que puede dificultar la formación de la hematita. Recordemos que el planeta tiene la protección de un campo magnético, mientras que el satélite no.

“Nuestra hipótesis es que la hematita lunar se forma a través de la oxidación del hierro de la superficie de la Luna por el oxígeno de la atmósfera terrestre que ha sido continuamente arrastrado a la superficie lunar por el viento solar mientras la Luna estuvo en la cola magnética de la Tierra durante los últimos miles de millones de años”, indicó Li.

