¡Explotó! El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, se mostró molesto de que cuestionen su orientación sexual y mediante redes sociales respondió sobre los rumores.

“La gente es muy estúpida, ¿no? Ya... O sea, ¿cómo, por qué dicen que soy gay? Si fuera gay, ya lo hubiera dicho”, inicia diciendo el intérprete de ‘Felices los cuatro’ en las historias de su cuenta de su cuenta de Instagram.

“El que dijo que yo soy gay, que me preste a la novia un momentico para ver qué tan gay... ¡Ay hombre, lo que me hacen reír!”, agregó. La respuesta del colombiano no fue de agrado de muchos usuarios que lo cuestionaron de despectivo.

Como se recuerda, los rumores sobre la sexualidad de Maluma aumentó luego de que haya cantado a dúo con Ricky Martin. Muchos le preguntaban en redes sociales le si le gustaban las mujeres y se burlaban de su estilo de vestir.

El cantante terminó el años pasado una relación de dos años con la modelo Natalia Barulich. El hecho de estar soltero ha puesto más en tela de juicio su orientación.

Maluma respondió por primera vez a todos los comentarios que dicen que es Gay:



“El que dijo que soy gay, que me preste a su novia para ver qué tan gay soy". pic.twitter.com/Y5Q57FqEZn — José Pérez (@iamperezjose) February 13, 2020