La pandemia por coronavirus ha cambiado la manera de vivir de millones de personas en el mundo. Las mascotas no son ajenas a este terrible virus, ya que en Perú, muchos de estos animales se encuentran en las calles, debido a que sus dueños han sido víctimas de la COVID-19 y, al no contar con familiares cercanos, tanto perros como gatos, se tiene que vales solos en estas frías noches.

Un caso que se ha vuelto viral en Facebook es la de Chester, un perrito al que lo encontraron deambulando en en un mercado del distrito de Santa Anita con un cartel en el cuello donde cuenta lo que le pasó a sus dueños.

“Hola, me llamo Chester, ayúdame por favor, mi dueña falleció de covid-19 y no tengo a donde ir ¡No me ignores!”, es lo que se puede leer en el cartel que lleva la mascota. Los comerciantes se dieron cuenta que no solo era ignorado, sino también maltratado por los vecinos, por lo que pidieron ayuda a un refugio.

Chester fue rápidamente auxiliado y puesto al resguardo Huellitas Felices, un albergue para mascotas abandonada. En uno de sus videos, podemos ver al can comiendo, lo cual es un signo de que su salud es estable. Además, la mascota se encuentra disponible para ser adoptado.