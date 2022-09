¿En estos días has discutido más con tu pareja? ¿Una persona de tu pasado ha regresado para pedirte perdón? Es posible que sean consecuencias de Mercurio retrógrado. Se trata de un periodo que va del 9 de septiembre al 2 de octubre donde el planeta Mercurio influencia sobre los signos zodiacales de Géminis y Virgo, en el aspecto de la comunicación.

De acuerdo con la vidente Carmen Briceño es un tiempo que va a afectar en la comunicación de las parejas de manera positiva o negativa. No obstante, hay que prestar atención a los amores del pasado que regresan o aquellos que terminaron antes del inicio de Mercurio retrógrado. “No es buen momento hasta después del 2 de octubre para darle la oportunidad a esa persona, porque Mercurio está influyendo en los sentimientos, o sea el planeta hace que la persona que esté más sensible, sentimental, más sensitiva que racional, entonces como este planeta va a mover todas las emociones en estos días”, señala.

Cuidado con perdonar infidelidades

Como se menciona líneas arriba, amores del pasado pueden volver, relaciones recién terminadas pueden encontrar un espacio para solucionar diferencias, sin embargo no es un buen momento para perdonar, sino mejor dar un tiempo para pensar mejor las cosas. “No es recomendable perdonar una infidelidad, volver con alguien del pasado, sino que pasen los días. Como un nuevo comienzo, pero no decirle que sí porque esto podría cambiar después del 2 de octubre. La mayor parte de las parejas están discutiendo. Hay otras parejas que les va a afectar de manera positiva”, finaliza Carmen Briceño.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

