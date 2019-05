Metro ayuda a una mujer a buscar a un pasajero que le robó el corazón (FOTO)

Síguenos en Facebook

¿Quién no se ha enamorado en el bus, en el tren o en un café? Pues muchos de nosotros seguramente. Y esos flechazos han durado lo que nos manteníamos en esos lugares. Sin embargo, existen personas que deciden dar el siguiente paso.

Un anuncio ha generado revuelo y muchos compartidos en el Metro de Chile. Se trata una mujer que se enamoró a primera vista de un hombre que estaba leyendo un libro durante su viaje a casa, posiblemente.

"Tío Metro, sé que este canal no es exactamente para esto, pero hay posibilidad de que me ayuden a encontrar a un chiquillo que iba en la L1 en dirección San Pablo leyendo un libro de Walter Riso, Creo que se llevó mi corazón", escribió una pasajera, de la que no se sabe su nombre, al inbox de una de las cuentas de redes sociales del tren subterráneo.

Ante esta situación, el Metro de Santiago compartió el mensaje de la joven en twitter y escribió: "Al amigo que hoy iba leyendo un libro de Walter Riso en L1 dirección San Pablo: un pajarito nos contó que te robaste el corazón de una pasajera que ahora te anda buscando"