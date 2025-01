La noche de este jueves, Milagros Leiva vivió uno de los momentos más dolorosos tras recibir la noticia de la muerte de su padre, por lo que tuvo que abandonar la conducción de su programa en Willax TV.

La periodista se dirigió a su productor con la voz entrecortada: “ Doctora, un segundo Rolo, le tengo que pedir mil disculpas. Le ruego que me perdone, no lo he escuchado. Y bueno, es que Rolo, lo voy a decir por qué además la audiencia me quiere mucho ”, expresó en un inicio.

La conductora de TV estaba en plena transmisión cuando recibió el trágico mensaje y entre sollozos se disculpó con su entrevistado y la audiencia.

“ Lo voy a decir, porque además la audiencia me quiere mucho, a partir de este momento Kike Montenegro queda a cargo, tengo que decirlo, mi papá ha muerto y tengo que irme ”, sostuvo Leiva antes del comercial. Milagros no retornó a la conducción de su programa, que continuó sin ella.