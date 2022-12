Alexis Martín-Tamayo, conocido como Mister Chip, el famoso experto en datos estadísticos sobre fútbol, acudió sorpresivamente a una peluquería en Doha, Qatar, y se encontró con el DT de la selección de Arabia Saudita, Hervé Renard.

Todo esta situación estaría dentro de los parámetros normales si no fuera porque Mister Chip no tiene cabello, detalle que le fu recordado por muchos usuarios de Twitter, quienes no dudaron en jugarle pesadas bromas.

A través de sus redes sociales, el también comentarista deportivo compartió una foto con el mencionado entrenador y posteó unas pequeñas líneas a modo de ironía sobre su falta de cabello.

“Os juro que me lo he encontrado en una peluquería de Doha”, tuiteó el experto en datos.

Os juro que me lo he encontrado en una peluquería de Doha. pic.twitter.com/ENirSGjbFW — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 11, 2022

Sin embargo, muchos usuarios de Twitter no dudaron en trolearlo.

“Yo creo que más está sorprendido él de encontrarte a ti en una peluquería”; “Jajajaja, lo increíble no es que el DT de Arabia este en una peluquería, sino que Mr. Chip vaya a una peluquería”; “Y tu que habláis ahí? Porque corte de pelo no sería. Bravo pelado. Ese señor es un grande!”, fueron algunos de los comentarios.