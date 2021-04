En una entrevista con Willax TV, Rafael López Aliaga afirmó que Mónica Delta tiene “fotos amorosas” con el expresidente Martín Vizcarra y que en ellas aparece con una “actitud condescendiente”.

“Hay una colección de fotos. Tengo más de 20 fotos con una actitud condescendiente. Me he excedido. Se me ha salido el indio allí”, dijo inicialmente.

Rafael López Aliaga le pide disculpas a Mónica Delta

MÓNICA SE PRONUNCIA EN LAS REDES SOCIALES

En Twitter, la periodista respondió el comentario de una usuaria donde afirmaría que denunciará al empresario cuestionado por sus vínculos con Montesinos.

“Todo en su momento y a su tiempo...Me pronunciaré en el ámbito que corresponde a una difamación”, es lo que se lee en el tuit.

“ES PARTE DE LA MERMELADA”

En una entrevista con EPA Noticia, el candidato a la presidencia comentó que Mónica Delta vive de los impuestos de los peruanos.

“La moderadora (Mónica Delta) es parte de la mermelada, la mermelada del Perú. Esa señora vive de los impuestos que tú pagas, que pagamos todos los peruanos. Ha sido una fan de Vizcarra, tiene un montón de fotos amorosas con Vizcarra”, señaló López Aliaga

