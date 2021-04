Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia del Perú por Renovación Popular, afirmó que antes de asistir al debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se infiltró con corticoides debido a que se encontraba afónico y quería exponer sus propuestas ante la población.

“Estoy enfermo, he hablado mucho. He estado en Puno, hablando (ayer) a las 8 de la noche, con el frío en la Plaza de Armas, con lluvia. Me he quedado sin voz, me he infiltrado, me he puesto un corticoide para recuperar la voz. Llamé a un médico le dije: ‘estoy sin voz, pero quiero exponer’”, expresó en postulante en entrevista con ‘Beto a Saber’.

Asimismo, López Aliaga resaltó que estuvo leyendo, durante la mayoría del tiempo que duró su intervención para exponer sus ideas y planteamientos políticos, por el formato del debate.

Rafael López Aliaga revela que se infiltró antes del debate y que leyó “a propósito” - Willax TV

“No soy político, llevo cosas concretas y leí a propósito porque el formato es de un minuto. He hecho un resumen de todos los conceptos que he mandando, son más de 60. Por respeto al país, en mi caso. He hecho una estructura para cada tema de 4 minutos. Para no repetirme, tengo que leer”, manifestó.

“Soy buen orador, soy de hablar bien, pero en un formato de minuto a minuto es poco serio”, agregó en el programa que se transmite por Willax TV.

Por otro lado, el candidato de Renovación Popular indicó que los moderadores del debate, Mónica Delta y Pedro Tenorio, se “portaron bien” porque lo defendieron de su oponente de Somos Perú, Daniel Salaverry.

“Se han portado bien, tampoco quiero hablar mal, me defendieron, pararon a un tipo que me estaba masacrando. Guzmán no. Salaverry se puso hablar de Soros, que era accionista de una de mis empresas, pero ese no es el tema”, sostuvo.

