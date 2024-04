El Tribunal Constitucional (TC) rechazó la demanda competencial interpuesta por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“Declarar infundada la demanda interpuesta por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia. Publíquese y notifíquese”, se lee en la Sentencia 137/2024.

Fallo del TC a demanda interpuesta por el Ministerio Público contra la Junta Nacional de Justicia

Con 6 votos a favor y uno en contra, el Tribunal Constitucional rechazó la demanda que impugnaba la intervención de la Junta Nacional de Justicia en los asuntos de administración interna del Ministerio Público.

El TC destaca que la JNJ al abrir una investigación preliminar según las causales mencionadas anteriormente, no comete errores de competencia que afecten la función constitucional del Ministerio Público. Por lo que destaca “que no se afecta la competencia de la entidad demandante cuando la JNJ decide abrir investigación preliminar por influir o interferir, de manera directa o indirecta, en el resultado de las investigaciones o incurrir en la emisión de resoluciones carentes de motivación, no supone admitir responsabilidad por parte de la fiscal de la nación”.

En la Resolución, el magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse justifica su voto afirmando que no encuentra “en el ordenamiento jurídico una norma especial expresa, que regule los actos sujetos a control funcional del Fiscal de la Nación”.

“No obstante, no se puede justificar el vacío, sino deben interpretarse los poderes correctivos en un modelo de separación de poderes y de frenos y contrapesos, como alzaprima el constitucionalismo peruano”, acotó.

En agosto de 2023 la Fiscalía solicitó que se declare que la JNJ carece de competencia para cuestionar o revisar los actos de administración interna y gestión dispuestos por la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien actualmente está suspendida de sus funciones y enfrenta procesos en dicho organismo autónomo.

Precisamente uno de los procesos que enfrenta Benavides es por haber cesado arbitrariamente a la fiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a su hermana, la jueza Enma Benavides. Otro es por ser presuntamente líder de una organización criminal al interior del Ministerio Público.

La medida había sido anunciada por el magistrado del TC, César Ochoa, durante una entrevista con RPP. “La demanda que interpuso el Ministerio Público hace algunos meses contra la Junta Nacional de Justicia [...] ha sido resuelta y ha sido declarada infundada”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR