La congresista Margot Palacios presentó una moción para crear una comisión investigadora del polémico caso Rolex, en el que está involucrada la presidenta Dina Boluarte y el gobernador regional de Ayacucho Wilfredo Oscorima.

La iniciativa busca la conformación de una comisión dedicada a identificar las infracciones constitucionales y los “indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas a que hubiera lugar”.

El grupo de trabajo propuesto por la vocera de Perú Libre estará conformada por cinco integrantes como mínimo y contará con un plazo de 120 días hábiles para realizar las indagaciones correspondientes a fin de presentar el informe final ante el pleno del Congreso.

Palacios Huamán basa su solicitud en lo revelado por el programa ‘La Encerrona’, el pasado 14 de marzo, donde se identifica que la mandataria ha venido luciendo costosos relojes Rolex y otros artículos de muñeca en diferentes ceremonias oficiales.

Además, refiere a la investigación preliminar del Ministerio Público sobre un “posible delito de desbalance patrimonial, y otros”, así como el informe solicitado a la Sunat por parte de la Fiscalía el pasado 27 de marzo donde se reportaron que “no existe ningún registro de las reces que ingresó a territorio nacional, no se reportan declaraciones juradas de pasajeros o equipajes formuladas por la mandataría, consecuentemente esta intendencia no cuenta con información a remitir”.

Finalmente menciona la reciente medida de ampliar la investigación a Boluarte Zegarra para incluir a Wilfredo Oscorima por hechos vinculados a la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico.

“Las bancadas de la derecha parlamentaria cierran sus ojos ante la red de corrupción que tiene su epicentro en Palacio de Gobierno, lo que lleva al Congreso, como cuerpo colegiado e institucional, a renunciar a su deber de fiscalización”, escribió la congresista perulibrista en su cuenta de ‘X’.

“Esta actitud representa una clara traición al mandato de sus electores y a los principios de la democracia representativa. En consecuencia, he presentado una Moción para la creación de una Comisión Investigadora que investigará a fondo el caso Rolex y sus posibles repercusiones en la asignación del Presupuesto del Sector Público, incluyendo posibles actos de corrupción”, agregó.

